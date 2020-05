CONVENZIONE 2020 SECRETEL – IORIPARTOINSICUREZZA PER I SOCI DI CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

(AGENPARL) – ABRUZZO, ven 08 maggio 2020

E’ attiva la convenzione con Secretel Service Srl per i soci Confindustria Chieti Pescara per i prodotti #ioripartoinsicurezza.

Attività & Servizi

#ioripartoinsicurezza è un prodotto (garantito 5 anni) che si sostanzia in un tornello a tripode bidirezionale (entrata uscita) sormontato da una termocamera che misura, a distanza, la temperatura e solo per misurazioni al di sotto di 37.5, permette l’ingresso.

Inoltre il tornello si puo’ programmare con il numero massimo di persone da far accedere.

Una volta superato il limite sarà possibile entrare solo se qualcuno esce.

Il tutto è fornito in opera su una pedana in alluminio mandorlato per non bucare i pavimenti.

Vantaggi & Sconti

Costo di listino 4.700,00€ oltre iva, con garanzia di 5 anni. Noleggio operativo a partire da 93 euro mese i.e. Disponibile anche noleggio 24/36/48 mesi.

Offerta in Convenzione per i soci: 4.500.00 i.e. e una lampada sanificatrice a LED in omaggio (scheda allegata).

Si ricorda che per usufruire dei vantaggi in convenzione, le aziende associate sono tenute a presentare il certificato di adesione associativa, che può essere richiesto al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per informazioni

In azienda:

Franco Iannelli Franco Iannelli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. – <a

In Confindustria:

Laura Federicis – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Tel.

