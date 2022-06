(AGENPARL) – PADOVA gio 23 giugno 2022 Il conservatorio Pollini e l’associazione U-Mus Umanità in Musica, in collaborazione con l’Università di Padova, organizzano un convegno per approfondire alcuni temi del mondo della percezione e della produzione sonora.

Il convegno è rivolto a medici, in particolare Orl, audiologi, foniatri, figure sanitarie come i logopedisti e gli audioprotesisti, educatori, musicoterapeuti, psicologi, musicisti, cantanti, direttori di coro, coristi, docenti di ogni ordine e grado.

Sono previsti crediti formativi.

Fonte/Source: https://www.padovanet.it/evento/convegno-voci-e-suoni-di-dentro-e-di-fuori-2022