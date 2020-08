(AGENPARL) – ven 14 agosto 2020 CONTROLLI PREVENTIVI DEI CARABINIERI

PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione del ponte di Ferragosto, intensificheranno i controlli di prevenzione sul territorio volti anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, per limitare il rischio di contagio da Covid_19, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano a Palermo e in provincia.

Saranno presidiati i parchi, le località balneari e tutte le piazze, specie nei comuni della riviera passando attraverso il litorale della città, da Mondello alla Marina.

Le Stazioni Mobili dei Carabinieri potranno essere un immediato punto di contatto per qualsiasi necessità e le pattuglie dell’Arma saranno posizionate sulle vie principali di accesso alle località balneari, con particolare riguardo alle statali 113 e 121. Qui opereranno i dispositivi per il controllo del tasso alcolemico, per evitare che persone non pienamente lucide si pongano alla guida con pericolo per tutti gli utenti della strada.

I militari dell’Arma vigileranno sulla sicurezza dei cittadini anche con le motovedette impiegate lungo il litorale ed a Ustica per garantire la sicurezza in mare e prevenire assembramenti.

Nel fine settimana saranno incrementati i controlli ai lidi balneari, alle aree boschive, ai servizi di ristorazione e ai luoghi di intrattenimento con l’ausilio dei Carabinieri Forestali e dei reparti specializzati, in particolare del Nucleo Tutela del Lavoro e del Nucleo Anti Sofisticazione.

Tuttavia non c’è piena sicurezza senza il senso civico dei cittadini, si invitano pertanto le persone a:

segnalare ogni situazione di disagio o pericolo al numero unico di emergenza “112”;

non mettersi al volante dopo avere assunto sostanze alcoliche, ma avvalersi della presenza di un familiare o di un amico, idoneo alla giuda;

non abbandonare rifiuti di ogni genere in aree pubbliche;

prima di uscire da casa assicurarsi che tutti gli infissi siano bloccati e la porta d’ingresso ben chiusa;

rispettare le normative inerenti il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine di protezione individuale ove previsto.

[140820]

