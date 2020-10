(AGENPARL) – mar 27 ottobre 2020 Controlli della Polizia Stradale in tutta Italia. Nel fine settimana ritirate 314 patenti e tolti 17.519 punti.

Ancora un fine settimana di intenso lavoro per le pattuglie della Stradale che, su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, hanno monitorato le tratte autostradali e le vie di grande comunicazione, in particolare quelle che conducono ai luoghi maggiormente frequentati di notte, al fine di individuare i conducenti di veicoli poco virtuosi che, con le loro scellerate condotte di guida, rappresentano sulle strade un pericolo per sé e per gli altri.

Nel dispositivo sono stati impiegati 33.480 equipaggi, supportati da velivoli messi a disposizione del Servizio Aereo del Dipartimento P.S, che hanno proceduto a ritirare 314 patenti e a defalcare 17.519 punti. I controlli hanno interessato 17.927 persone e 16.033 veicoli, con quasi 16.961 infrazioni accertate, 106 conducenti risultati positivi all´etilometro e 12 al consumo di droghe. A 1.860 automobilisti che correvano troppo sarà contestata la velocità eccessiva, mentre 1.141 erano senza cinture e 429 con il telefonino in mano.

L´attività non si è limitata alla sicurezza della circolazione, tant´è che gli investigatori schierati in campo hanno arrestato 6 persone tra spacciatori, ladri e furfanti vari, denunciandone a piede libero 76 e sequestrando in tutto, per violazioni amministrative o penali, 38 veicoli.

A Oricola (AQ), la Polizia Stradale di Carsoli (AQ), ha ritrovato e restituito ai legittimi proprietari, un furgone Mercedes rubato, carico di merce, di proprietà di una ditta che commercia materiale antinfortunistico e detergenti.

Al casello autostradale di Gallarate (VA) la Polizia Stradale di Busto Arsizio (VA) ha arrestato 2 connazionali trovati in possesso di oltre un kg di marijuana tenuta ben nascosta sotto il sedile del passeggero anteriore dell´autovettura sulla quale viaggiavano i due fermati.

Poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta (NA) hanno denunciato un connazionale di Frattamaggiore (NA) che, fermato per un controllo, ha dato in escandescenze aggredendo violentemente gli agenti e danneggiando l´autovettura di servizio.

La Polizia Stradale di Taranto ha contravvenzionato e ritirato la patente di guida al conducente di un mezzo pesante sloveno che aveva applicato una potente calamita sul sensore del cronotachigrafo in modo da simulare la pausa mentre in realtà il veicolo era in viaggio.

Sull´A/34, nei pressi del valico di confine di Sant´Andrea, la Polizia Stradale di Gorizia ha recuperato 3 gattini di razza siberiana e 2 cagnolini bulldog francese provenienti dalla Moldavia ed introdotti illegalmente in Italia. I cuccioli, del valore di diverse migliaia di euro, erano trasportati, in condizioni igienico-sanitarie precarie, a bordo di un furgone condotto da un cittadino moldavo denunciato in stato di libertà per maltrattamenti e introduzione di animali da compagnia privi di idonea certificazione sanitaria.

Una piccola nota di merito alla Polizia Stradale di Palermo è stata fatta dall´artista musicale Lello Analfino, che dal suo profilo social ha voluto ringraziare pubblicamente i poliziotti intervenuti per recuperare la borsa che aveva perso mentre era in autostrada in sella alla sua moto e che avrebbe potuto costituire un pericoloso intralcio alla circolazione soprattutto dei centauri. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a recuperare la borsa, con tutto il contenuto, e restituirla all´artista.

Roma 27 ottobre 2020