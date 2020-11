(AGENPARL) – mar 17 novembre 2020 Controlli della Polizia Stradale in tutta Italia. Nel fine settimana ritirate 265 patenti e tolti 13.918 punti

Ancora un fine settimana di intenso lavoro per le pattuglie della Stradale che, su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, hanno monitorato le tratte autostradali e le vie di grande comunicazione, in particolare quelle che conducono ai luoghi maggiormente frequentati di notte, al fine di individuare i conducenti di veicoli poco virtuosi che, con le loro scellerate condotte di guida, rappresentano sulle strade un pericolo per sé e per gli altri.

Nel dispositivo sono stati impiegati 32.617 equipaggi, supportati da velivoli messi a disposizione del Servizio Aereo del Dipartimento P.S, che hanno proceduto a ritirare 265 patenti e a defalcare 13.918 punti. I controlli hanno interessato 15.909 persone e 14.649 veicoli, con 10.446 infrazioni accertate, 60 conducenti risultati positivi all´etilometro e 6 al consumo di droghe. A 1.507 automobilisti che correvano troppo sarà contestata la velocità eccessiva, mentre 808 erano senza cinture e 338 con il telefonino in mano.

L´attività non si è limitata alla sicurezza della circolazione, tant´è che gli investigatori schierati in campo hanno arrestato 14 persone tra spacciatori, ladri e furfanti vari, denunciandone a piede libero 165 e sequestrando in tutto, per violazioni amministrative o penali, 29 veicoli.

Sulla tratta autostradale nel comune di Anagni (FR), gli agenti della Stradale di Frosinone, hanno fermato un´autovettura con a bordo tre persone di nazionalità rumena. Uno dei passeggeri, era ricercato perché condannato per reato di furto aggravato, mentre l´autista guidava, senza patente, un veicolo noleggiato in violazione delle norme vigenti. I poliziotti dopo aver contestato diverse sanzioni accompagnavano l´arrestato in carcere a Rieti.

Rubavano i pacchi di Amazon e li nascondevano poi in un camion adibito a trasporto internazionale, ma sono stati smascherati dai poliziotti della Stradale di Milano. Gli agenti hanno notato, nell´area di parcheggio della Tangenziale, un camionista intento a scaricare dei pacchi dal rimorchio del suo camion per poi consegnarli ad un altro uomo al suo fianco. Insospettiti da queste strane manovre gli agenti hanno trovato nella cabina del camion due borse piene di oggetti ancora imballati con il codice a barre e altri articoli di dubbia provenienza e sulla strada si trovavano 19 pacchi marchiati Amazon recanti gli indirizzi dei destinatari. La pattuglia sequestrava anche un sigillo rosso utilizzato nei trasporti internazionali, precedentemente forzato con delle tenaglie.

Colpevoli di furto aggravato e ricettazione, i due furfanti venivano arrestati per essere sottoposti a processo.

Fermato nella provincia di Foggia il pirata della strada che la mattina del 14 novembre ha travolto, uccidendolo, un automobilista fermo ai margini della SS 16 in località Carapelle (FG), probabilmente per un´avaria alla sua autovettura Y10. Il conducente dell´autocarro, un cinquantenne di Torremaggiore (FG), si è poi allontanato dal luogo dell´incidente senza prestare soccorso ma, grazie ai frammenti rinvenuti sulla strada e alle telecamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze, la Polizia Stradale di Foggia è riuscita prima ad individuare l´autocarro in un´officina della zona dove era stato condotto per le riparazioni e poi a risalire poi al proprietario. Il Gip ha disposto la misura cautelare in carcere.

Roma 17 novembre 2020