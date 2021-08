(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

COMUNICATO STAMPA

CONTROLLI ALLA MOVIDA, OBIETTIVO VUCCIRIA:

DUE DENUNCIATI E SANZIONI PER OLTRE 1500 EURO

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, insieme a

personale del N.A.S. e della Polizia Municipale, hanno eseguito un servizio di

controllo del territorio volto alla verifica del rispetto della normativa di

contenimento del Covid e di sicurezza alimentare: l’obiettivo è stato il quartiere

della Vucciria, per il fenomeno della “movida selvaggia”.

Un 55enne, titolare di un’attività di ristorazione, è stato denunciato in stato di

libertà per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie.

Gli sono state inoltre contestate svariate violazioni amministrative in materia di

sicurezza alimentare, per cui le sanzioni elevate ammontano

complessivamente a oltre 1500 euro.

Una 47enne è stata denunciata per violazione della quarantena imposta

dall’autorità sanitaria, in base alla normativa di contenimento del Covid, perché

trovata sulla pubblica via nonostante risultasse positiva al virus.

Nel corso del servizio, sono stati sottoposti a controllo 5 esercizi commerciali.

