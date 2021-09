(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 CONTROESODO: COLDIRETTI/IXE’, 8,1 MLN DI ITALIANI IN VACANZA A SETTEMBRE

TURISMO ESPERENZIALE NEGLI AGRITURISMI DI TERRANOSTRA CAMPAGNA AMICA. NEL VICENTINO C’E’ CHI METTE L’ESTATE IN BARATTOLO

4 Settembre 2021 – Dopo il boom di prenotazioni per le vacanze in campagna, gli agriturismi di Coldiretti Veneto puntano suL mese di Settembre arricchendo l’offerta con nuove forme di turismo esperenziale, una modalità alternativa che incontra sempre più il consenso dei turisti, Secondo Coldiretti sono 8,1 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno questo periodo ideale per chi cerca il relax, la tranquillità e il contatto con la natura. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso dell’estate per il controesodo che segna un vero e proprio turnover tra quanti partono per le ferie e chi ritorna al lavoro. Con la riprese delle attività agricole le aziende agrituristiche promuovono una serie di iniziative socio culturali che incontrano tutte le necessità ricreative per chi pratica sport o sostiene il movimento. Ecco allora che nei programmi di soggiorno si può assistere ai cammini della transumanza seguendo greggi e mandrie, alla vendemmia tra i filari, alla raccolta di prodotti nei frutteti, oppure avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette ma anche per partecipare a sagre e fiere dedicate a specialità enogastronomiche in molti casi sono tornate in presenza. Nel vicentino l’originale idea dell’agriturismo “Da Mea” a Santorso che organizza “l’estate in barattolo” ovvero la preparazione della giardiniera dell’orto che diventa il souvenir per clienti e ospiti cosi da sigillare gusti e sapori di un territorio e riscoprirli a tavola in autunno o inverno . “La creatività e la fantasia – commenta Diego Scaramuzza presidente regionale e nazionale di Terranostra – non manca tra gli operatori agrituristici che oltre alla bellezza del paesaggio curato mettono a disposizione abilità e tante capacità imprenditoriali. A far scegliere le strutture agrituristiche è certamente l’opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti ma nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano – conclude la Coldiretti – attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura.

