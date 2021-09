(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5186

7 settembre 2021

Contributo per la fornitura dei libri di testo: scadenza il 24/09/21

La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma [www.studioinpuglia.regione.puglia.it](http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/)

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Monopoli, Rosanna Perricci, comunica che in seguito alla Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 95 del 30 agosto 2021 è stato adottato l’Avviso Integrativo e straordinario per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso.

La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it è possibile fino alle ore 14:00 del 24 settembre 2021.

Le librerie accreditate alla fornitura, a mezzo buono libri digitale, dei testi scolastici agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado sono indicate nell’Avviso e sono le seguenti: Emmenne Libreria in Via Tenente Vitti 8, Il Matitone in Via E. Libera. 16/18 e in Via Sant’Anna 69, La Coccinella Monella in Via Tenente Vasco 29, La Trottola in Via Tenente Vitti 164/166, Libreria Minopolis in Via Rattazzi 18 e Lo Scarabocchio in Via Nicola Lagravinese 21/A

