C’è tempo sino al 2 agosto per partecipare al bando suppletivo per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale di Cagliari

Contributi turismo anno 2021

Sono aperti sino alle ore 14 del 2 agosto 2021, i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale di Cagliari.

I Contributi concessi – specifica all’articolo 4 il bando suppletivo pubblicato dal Comune – finanziano esclusivamente le attività, o parte di esse, realizzate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

Allo stesso link anche il bando in cui sono indicate: finalità e risorse economiche; stanziate, destinatari, finalità dell’azione, riserve e contributo massimo assegnabile; modalità e termini di presentazione delle domande; periodo di realizzazione delle attività; istruttoria delle istanze; valutazione, idoneità dei progetti e quantificazione del valore del contributo; schede progetto; marchio territoriale; cause di esclusione; norma di chiusura.

BANDO E MODULISTICA: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/contributi_turismo__anno_2021?contentId=DOC65784

