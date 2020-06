CONTRATTO VETRO: RINNOVATO CONTRATTO PER TRIENNIO 2020-2022, AUMENTO DI 65 EURO

(AGENPARL) – ven 19 giugno 2020 CONTRATTO VETRO, LAMPADE: SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL

TRIENNIO 2020-2022. L’AUMENTO COMPLESSIVO È DI 65 EURO

Roma, 19 giugno 2020 – Nella tarda serata di oggi, tra

Assovetro-Confindustria e i sindacati del settore Filctem-Cgil,

Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il

rinnovo del contratto 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022 del settore

industrie del vetro, lampade, display (oltre 27 mila addetti,

impiegati in più di 1.400 imprese), scaduto il 31 dicembre scorso.

Marco Falcinelli, Nora Garofalo, Paolo Pirani rispettivamente

segretari generali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno

sottolineato la grande importanza che un rinnovo come questo, in un

momento storico così difficile per il Paese, ha rappresentato. “Un

contratto – hanno continuato i tre – che rimarca il grande senso

di responsabilità di imprese e parti sociali per provare a

rilanciare, almeno in parte, l’economia”.

Parte salariale

L’intesa sottoscritta – che sarà sottoposta alle assemblee dei

lavoratori per la definitiva approvazione – prevede un aumento

salariale medio sui minimi di 63 euro (cat. D1), distribuiti in 2

tranche: dal 1° gennaio 2021, 30 euro; dal 1° gennaio 2022, 33

euro. Per un montante di 1302 euro. Dal 1° settembre 2022 previsto

l’aumento di 1 euro sui turni notturni.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale previsto un incremento

di 0,05 % (stimato in circa 1 euro) su premorienza e invalidità

permanente, e l’impegno sul fondo sanitario Fasie ad iniziare una

capillare azione di informazione per aumentare le adesioni al fondo.

Parte normativa

Per quanto riguarda la parte normativa sono tanti gli elementi di

novità. Sugli osservatori le Parti firmatarie ne auspicano una

migliore articolazione che consenta anche di intraprendere iniziative

di sostegno congiunto del settore nei confronti delle Istituzioni e

dell’opinione pubblica. Sul delicato tema della violenza di

genere, nel suo complesso e non solo femminili, si cercherà di

promuovere, per chi è all’interno di un percorso di protezione, un

sostegno attraverso: la rimodulazione dell’orario di lavoro;

l’ampliamento del periodo di aspettativa; l’accesso

all’istituto delle ferie solidali, ove previsto; la possibilità di

spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti del

Gruppo. Economia circolare, a riguardo, le Parti riconoscono

l’impegno profuso ed i progressi ottenuti dalle aziende che fanno

parte del settore del vetro sul fronte della riduzione dei consumi di

energia, del contenimento delle emissioni climalteranti, dell’uso

virtuoso delle risorse e della valorizzazione dei residui della

produzione e dei consumi. In tema di salute e sicurezza viene

introdotta l’assemblea annuale congiunta RLSSA e RSPP, vengono

previste nuove attribuzioni ai rappresentanti dei lavoratori per

esempio con la partecipazione alle riunioni sui mancati infortuni

(near miss). Per il capitolo appalti viene previsto il confronto

con le RSU su natura, contenuti, obiettivi, prescrizioni di sicurezza

e contratti applicati ai lavoratori interessati. La formazione si

conferma elemento qualificante con l’impegno a condividere piani

formativi di settore e di comparto insieme alla revisione

del sistema classificatorio con la consulenza di esperti esterni.

Tra i vari capitoli dei diritti trovano spazio i permessi non

retribuiti per lavoratori che assumono la tutela di minori

stranieri; le aspettative non retribuite per lavoratori affetti

da patologie alcol-correlate; il prolungamento da 4 a 12 mesi

della aspettativa dopo il superamento del comporto. Viene introdotto

il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno

a tempo parziale su richiesta del lavoratore affetto da patologie

oncologiche o gravi patologie degenerative ingravescenti e viene

aumentato il periodo di comporto per i part time orizzontali. Viene

introdotto un nuovo capitolo sul reinserimento lavorativo e

l’accomodamento ragionevole per i lavoratori disabili o non più

idonei alle mansioni per le quali erano stati assunti. Una

commissione paritetica formulerà linee guida per l’istituzione

delle ferie solidali e per la regolamentazione del lavoro agile.

Per Nora Garofalo, segretaria generale Femca-Cisl nazionale, “il

contratto sottoscritto questa sera, oltre a migliorare ulteriormente

la qualità del lavoro degli addetti del settore, ha una forte

connotazione simbolica. La firma, infatti, arriva dopo una profonda

crisi economica provocata dalla pandemia che ha messo in seria

difficoltà anche il vetro. Si tratta del primo rinnovo

nell’industria dopo la fine del lockdown, e il risultato raggiunto

ci soddisfa pienamente. Tra l’altro l’accordo è stato raggiunto

quasi esclusivamente con incontri in videoconferenza, e lo stesso

mandato a firmare da parte dei lavoratori ci è stato dato da oltre

120 delegati collegati online. Nei mesi della pandemia solo le

aziende del vetro cavo al servizio delle attività considerate

essenziali, come l’industria alimentare e la farmaceutica, hanno

continuato a produrre, mentre quelle del vetro piano sono state

costrette a fermarsi, con conseguenze drammatiche dal punto di vista

economico e sociale. Un danno ancora maggiore rispetto alle imprese

di altri comparti per la necessità di tenere comunque accesi i

forni, operazione che ha comportato dei costi non indifferenti. Il

rinnovo del contratto, che pone le basi per il rilancio del settore,

si inserisce nel solco dei risultati raggiunti insieme da sindacati e

Assovetro. Tra gli ultimi ricordo l’avviso comune, l’Accordo di

programma per la ripartenza dell’industria del vetro’, la lettera

al Governo: si tratta di iniziative che sono il frutto di una solida

e lunga tradizione di dialogo sociale. Anche in questo caso la

condivisione, la partecipazione il confronto, il senso di

responsabilità hanno contribuito a mettere in piedi un consolidato

sistema di relazioni industriali a tutto vantaggio dello sviluppo del

settore, della competitività delle imprese, della dignità e della

crescita dei lavoratori”, ha concluso Garofalo.

