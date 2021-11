(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Contrastare l’influenza cinese in Europa. Dal 22 al 23 novembre due giorni di tavole rotonde organizzate da Farefuturo, International Republican Institute e Comitato Atlantico Italiano

Ad aprire i lavori lunedì alle ore 10.30 l’intervento di Giorgia Meloni, presidente FDI e ECR

L’influenza cinese in Europa e in Italia e le strategie da mettere in atto per contrastarla con efficacia. E’ questo il senso dalla due giorni (22-23 novembre) “Countering China’s influence in Europe and Italy” organizzata dalla “Fondazione Farefuturo” in partenariato con l’”International Republican Institute-Iri” e il “Comitato Atlantico Italiano” e che si svolgerà a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana, e nella sede di Confedilizia a Roma.

Ad aprire i lavori sarà Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori e riformisti europei, che terrà il suo intervento aperto al pubblico nella Sala Nassirya di Palazzo Madama lunedì 22 novembre alle ore 10.30.

Nota per la Stampa

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul [sito del Senato](https://www.senato.it/4316) e sul canale YouTube del Senato.

