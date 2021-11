(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

15 novembre 2021

Continuano gli incontri sul nuovo servizio di raccolta differenziata

Il Sindaco Angelo Annese in tour per la città per rispondere alle domande dei cittadini

Riprendono questa settimana gli incontri pubblici con la cittadinanza promossi dall’Amministrazione Comunale di Monopoli in collaborazione con il Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) Navita srl, Si.Eco spa con il subappaltatore del Comune di Monopoli Green Link Srl Società Benefit in vista della partenza, il prossimo 29 novembre, del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nel bacino dell’Aro Ba/8 (Ambito di Raccolta ottimale).

Il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, risponde alle domande dei cittadini sui cambiamenti previsti dal nuovo servizio. Un servizio di igiene urbana che si contraddistingue anche per la capacità di offrire un servizio flessibile, il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini.

Sono ben quattro gli appuntamenti in programma in questa settimana: lunedì 15 novembre alle ore 19 presso la Macelleria Recchia per i residenti di Contrada Cozzana, martedì 16 novembre alle ore 19 nel salone parrocchiale della chiesa di Sant’Anna, mercoledì 17 novembre alle ore 19 nel Teatrino di contrada Antonelli e giovedì 18 novembre alle ore 19 presso la sala ricevimenti Donna Giulia per i residenti di contrada L’Assunta.

La settimana prossima appuntamento lunedì 22 novembre alle ore 19 presso il convento di San Francesco da Paola per gli abitanti del quartiere, martedì 23 novembre alle ore 19 presso il Bar Nevada in contrada Sicarico, mercoledì 24 novembre alle ore 19 presso Tenuta Chianchizza e giovedì 25 novembre alle ore 19 presso il salone parrocchiale di Sant’Antonio.

L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di greenpass. Ai presenti sarà donato un piccolo gadget.

