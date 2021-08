(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Continua a Marghera “Cinema sotto le stelle”: lunedì “Tolo Tolo” di Checco Zalone

Continua a Marghera l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle”. Lunedì 16 agosto sarà proiettata la commedia di Checco Zalone “Tolo Tolo”, inizialmente in cartellone il primo agosto e rinviata per maltempo.

La 41ma edizione della rassegna animerà l’estate veneziana fino a domenica 5 settembre con 29 film in cartellone tra commedie, suspense e film d’azione. Il programma è rivolto alle migliori produzioni nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’iniziativa è realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con MakingMovie.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15, la biglietteria aprirà ogni sera alle 19.

