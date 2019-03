(AGENPARL) – mar 05 marzo 2019 CENTRO STORICO – TURISTI NEL MIRINO DEI BORSEGGIATORI.

CARABINIERI ARRESTANO 6 “MANOLESTA”.

ROMA – Nel corso dei quotidiani servizi mirati alla prevenzione e

repressione dei reati ai danni dei tanti turisti che affollano il centro

storico della Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno

arrestato 6 borseggiatori in poche ore.

A Fontana di Trevi, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina

hanno bloccato tre cittadini cileni, un uomo di 31 anni e due donne di 33 e

64 anni, che avevano derubato una turista 75enne tedesca, seduta nei pressi

del monumento. Distratta dalle donne, la vittima non si è accorta dell’uomo

alle spalle che le sfilava il portafogli dalla borsa. I Carabinieri però

hanno notato tutta la scena e sono intervenuti. Nelle tasche della 33enne è

stata trovata anche una carta di credito intestata ad una terza persona, del

cui possesso non ha saputo dare spiegazioni. Oltre all’accusa di furto

aggravato, con la quale è stata arrestata con i suoi complici, dovrà

rispondere anche di possesso ingiustificato di carte di credito, reato per

cui è stata denunciata a piede libero.

Per furto aggravato, sono finiti in manette anche un 38enne algerino,

arrestato dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, sorpreso a

derubare dello smartphone un turista giapponese di 26 anni, che passeggiava

in via Panisperna, e un 51enne tunisino, arrestati dai Carabinieri della

Stazione Roma Quirinale, bloccato appena dopo aver asportato lo zaino di un

20enne in via dei Fori Imperiali.

Sempre in via dei Fori Imperiali, ma a bordo del bus Atac linea 85, i

Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un

64enne tunisino “pizzicato” a derubare una turista 38enne, cittadina del

Marocco. Il ladro aveva appena sfilato lo smartphone dalla borsa della donna

ma è stato bloccato dai militari in servizio in abiti civili.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dei vari

Comandi, in attesa del rito direttissimo.

