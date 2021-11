(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Contest fotografico ‘Scatta in bici’: premiati i vincitori nel chiostro del museo M9 di Mestre

Un riconoscimento alla creatività dei giovani studenti veneziani, ma anche alla loro sensibilità ecologica. Sono stati premiati nel pomeriggio di oggi a Mestre, nel corso di una cerimonia nel chiostro del museo M9, i piccoli vincitori del concorso fotografico a premi “Scatta in bici” sulla mobilità sostenibile rivolto alle scuole medie veneziane. A vincere il primo premio, ovvero una mountain bike, è stato Pietro Zanazzi dell’istituto “F. Morosini” con la foto “Basta macchina, solo bici!”. Secondo classificato Elia Bertotti della scuola “S. Trentin”, che si è aggiudicato uno zaino da bici con lo scatto dal titolo “Non fatemi scendere…dal mio pianeta!” e terza Alice Cintolo della “U. Foscolo”, che grazie alla foto “Una famiglia in movimento” porta a casa un caschetto da bici. Attribuite anche tre menzioni speciali. Gli adolescenti e le loro famiglie hanno accolto con grande entusiasmo i riconoscimenti.

A consegnare i premi l’assessore alla Mobilità Renato Boraso e Aurora Tron, presidente della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) di Mestre. “Un saluto da parte del sindaco. Ringrazio Fiab, i presidenti delle Municipalità e l’ufficio Mobilità del Comune. Come Amministrazione stiamo investendo molto sulle piste ciclabili e continueremo a farlo” ha commentato l’assessore Boraso. “Abbiamo ricevuto anche quest’anno 17 milioni di euro e cercheremo di completare le reti esistenti e anche crearne di nuove. Un grazie ai ragazzi e alle famiglie per dare l’esempio con i gesti di vita quotidiana. Il tema della bicicletta è tornato ad essere un elemento importante della nostra mobilità” ha concluso. È entusiasmante vedere che i giovani portano avanti le idee nuove. La bicicletta è il mezzo del futuro, contribuisce a ridurre l’inquinamento e ha un effetto salutare sull’organismo, inoltre nei percorsi sotto i 5 km arriva prima dell’auto” gli ha fatto eco Aurora Tron.

Erano inoltre presenti i presidenti di diverse Municipalità cittadine che hanno consegnato agli alunni delle rispettive scuole, presenti alla premiazione, un attestato di partecipazione, una borraccia e una stampa della foto candidata. In particolare, il presidente della Municipalità Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, ha premiato gli allievi delle scuole Fratelli Cervi, S. Trentin e Querini. Il presidente della Municipalità Venezia Murano Burano Marco Borghi ha premiato gli studenti dell’istituto F. Morosini e J. Sansovino. Invece Teodoro Marolo, presidente della Municipalità di Marghera ha consegnato il riconoscimento ai ragazzi della scuola Malcontenta e dell’ Ugo Foscolo. Infine la consigliera Debora Vettori, in rappresentanza della Municipalità di Favaro Veneto, ha attribuito il premio agli alunni dell’istituto G. Volpi e la consigliera Miriam Pessot per la Municipalità di Chiringago Zelarino ai ragazzi delle scuole E. Fermi, A. Gramsci e Don Milani.

Il contest era stato promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Fiab Mestre, in occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile (dal 16 al 22 settembre). Si rivolgeva a tutti gli studenti delle scuole medie del Comune di Venezia. I partecipanti dovevano raccontare con uno scatto fotografico la propria idea di mobilità sostenibile per la città. Sono stati 31 i partecipanti. Le 17 fotografie ammesse alla selezione, pubblicate sul canale Instragram del Comune di Venezia, sono state votate dal pubblico (con un like) e poi dopo valutate da una giuria tecnica. Le immagini sono state anche stampate e consegnate alle scuole per poter essere esposte nelle rispettive sedi.

Venezia, 5 novembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_47.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_46.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_45.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_43.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_36.jpeg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_33.jpeg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this