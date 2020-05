CONTEST DI LETTERATURA, FOTOGRAFIA E DISEGNO BIBLIOPRéSVERTS ALLA BIBLIOTECA REGIONALE BRUNO SALVADORI DI AOSTA

(AGENPARL) – ven 15 maggio 2020 2020Contest di letteratura, fotografia e

disegno BiblioPrésVerts alla Biblioteca regionale

Bruno Salvadori di Aosta L’Assessorato del Turismo, Sport,

Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle

d’Aosta comunica che lunedì 18 maggio

2020, prenderà il via BiblioPrésVerts,

il contest di letteratura, fotografia e disegno indetto dalle

biblioteche regionali e comunali del Sistema Bibliotecario Valdostano

(SBV). Il contest rientra nelle iniziative organizzate dalla

Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta ispirate alla

risoluzione 73/252 delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il 2020 Anno

internazionale della salute delle piante, e intende condurre i

partecipanti a una riflessione sull’importanza delle piante e

della natura nella quotidianità.Il contest è articolato in tre sezioni:

letteratura e fotografia, dedicate

ai maggiori di 14 anni, e disegno per bambini e

ragazzi dai 6 ai 14 anni. La partecipazione è libera e gratuita

per tutti coloro che sono iscritti a una biblioteca del Sistema

bibliotecario valdostano.Gli

elaborati dovranno essere caricati sulla pagina dedicata entro

la mezzanotte di venerdì 31 luglio 2020, secondo le

modalità indicate dal regolamento scaricabile dal sito del

Sistema bibliotecario valdostano (https://vda.comperio.it/bibliopreverts/).

Saranno stilate due classifiche: una generale e una suddivisa per

biblioteca di riferimento. Nella classifica generale rientreranno le

dieci opere migliori di ogni sezione del contest: le trenta opere

selezionate saranno pubblicate sul portale del Sistema bibliotecario

valdostano. Relativamente alla classifica suddivisa per biblioteca di

riferimento, i premi, consistenti in libri, saranno assegnati ai primi

classificati di ogni biblioteca nelle tre categorie; le opere premiate

saranno inoltre utilizzate per la produzione di segnalibri che saranno

distribuiti nelle biblioteche del Sistema.Per informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via

Commercio, Agricoltura e Beni culturali –

d’Aosta COMMUNIQUE DE PRESSEAoste, vendredi 15 mai 2020 Concours de littérature,

photographie et dessin « BiblioPrésVerts » à

la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori

d’Aoste L’Assessorat du Tourisme, des

Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de

la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que

lundi 18 mai 2020 commencera «

BiblioPrésVerts », le concours de littérature,

photographie et dessin organisé par les bibliothèques

régionales et communales qui confluent dans le Système

Bibliothécaire Valdôtain (SBV).Ce concours, qui s’inscrit dans le cadre des

initiatives lancées par la Bibliothèque régionale

Bruno Salvadori d’Aoste en vue de mettre en œuvre la

résolution n° 73/252 des Nations Unies, qui a

déclaré 2020 Année internationale de la

santé des plantes, entend aborder ce thème au sens large

: « BiblioPrésVerts » invite en effet les

participants à réfléchir à

l’importance des plantes et de la nature dans notre vie

quotidienne.Le concours comporte

trois sections : « littérature »

et « photographie » (à partir de

14 ans) et « dessin » (pour les enfants

et les jeunes de 6 à 14 ans). La participation est libre et

gratuite pour tous les usagers d’une bibliothèque du

Système Bibliothécaire Valdôtain. Les

créations doivent être téléchargées

sur la page prévue à cet effet (https://vda.comperio.it/bibliopreverts/)

avant vendredi 31 juillet 2020 à minuit,

suivant les modalités indiquées dans le

règlement, téléchargeable à partir du site

du Système Bibliothécaire Valdôtain.Deux classements seront établis :

un à caractère général et un autre, par

bibliothèque de référence. Le classement

général comprendra les dix meilleurs créations de

chaque section du concours : les trente œuvres

sélectionnées seront ensuite publiées sur le

portail du Système Bibliothécaire Valdôtain. Pour

ce qui est du classement par bibliothèque de

référence, les prix (des livres) seront attribués

aux œuvres classées au premier rang de chaque

bibliothèque, dans les trois catégories ; les

œuvres récompensées seront également

utilisées pour la production de marque-pages, qui seront

distribués dans les bibliothèques du SBV.Pour tout renseignement

supplémentaire : Bibliothèque régionale Bruno

Salvadori, 2, rue de la Tour du Lépreux – Aoste. Tél.

Tourisme, Sports, Commerce, Agriculture et Biens culturels –

Bureau de presse Région autonome Vallée

