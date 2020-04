CONTENIMENTO EMERGENZA CORONAVIRUS

(AGENPARL) – TORINO, gio 30 aprile 2020

Comincia dal 4 maggio la fase di convivenza con il virus



Ci aspetta una sfida complessa: così il Presidente Conte nel messaggio di domenica 26/4 (registrazione video dal sito del Governo). Si apre, ha detto il Presidente, un periodo di convivenza con il virus, nel quale continuano ad essere necessarie le misure di distanza sociale e di protezione individuale per evitare la ripresa della curva del contagio.

Dal 4 maggio al 17 maggio: consentiti gli spostamenti intraregionali, possibile il ritorno alla residenza, permangono i divieti di assembramento anche in privato, riaperti i parchi e i giardini, sempre con misure di contingentamento, consentite attività motoria e sezioni di allenamento individuali, possibile la consegna di cibi da asporto direttamente presso gli esercizi. Le cerimonie funebri saranno possibili con al massimo 15 persone, sempre nel rigore del distanziamento.

Manifatture, costruzioni e ingrosso a loro funzionale, saranno riaperte, nel rispetto dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro (nella versione approvata il 24 aprile ed allegata al DPCM 26 aprile 2020).

Saranno stabilite soglie sentinella per una efficace monitoraggio della situazione e per poter intervenire su terrritori circoscritti.

Dal 18 maggio riapriranno anche il commercio al dettaglio, i musei, mostre e biblioteche, e gli allenamenti a squadre.

Dal 1 giugno, toccherà a bar e ristorazioni, e le attività di cura della persona.

L’art. 3 comma 2 del DPCM 26 Aprile 2020, dispone l’obbligo di usare (dal 4 maggio) protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esclusi dell’obbligo i bambini al di sotto di 6 anni e coloro con forme di disabilità incompatibili). Le mascherine possono essere monouso o lavabili, anche auto-prodotte in grado di fornire una adeguata barriera. Il prezzo per alcune tipologie di mascherine facciali (come descritte nell’ordinanza 11/2020) non può essere superiore a 0,50 euro.

Disponibile il testo del DPCM 26 Aprile 2020 (pdf, dal sito del Governo).

Disponibile il video della conferenza stampa

Disponibile il nuovo modulo per spostamenti aggiornato al 26 marzo

Le misure igienico-sanitarie sono riportate nel riquadro sottostante.

Quelle sopra riportate sono alcune delle misure previste: per un quadro completo,fare riferimento al testo del decreto (pdf prelevato dal sito del governo), disponibile anche in Gazzetta Ufficiale.

Misure igienico-sanitarie

Queste le misure igienico-sanitarie indicate nel nuovo DPCM emesso il 4 marzo (allegato 1):

a) lavarsi spesso le mani.

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Numeri telefonici di riferimento

In caso di eccessità è possibile contattare i numeri:

– 800 19 20 20 :numero verde regionale per informazioni di carattere sanitario (24 ore su 24)

– 1500 : numero verde nazionale del Ministero della Salute per informazioni generiche di carattere sanitariosul Coronavirus e suicomportamenti di prevenzione

– 800 333 444 :per chiarimenti sullemisure di natura NON sanitaria ( lun-ven, dalle h.8 alle h.20)

– 112 :in caso di emergenza sanitaria.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità (elenco materiali divulgativi) – per il punto relativo ai numeri di telefono la fonte è la Regione Piemonte



