(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 Salerno e provincia – continua l’attività di controllo “ Movida sicura”.

Anche nella settimana appena trascorsa, sono continuati incessanti i controlli delle Forze dell’ordine attraverso una intensa e costante azione di prevenzione e di monitoraggio – volta a contrastare la diffusione del Coronavirus – che ha interessato tutta la provincia di Salerno, soprattutto nelle ore serali, durante le quali il fenomeno della movida è ancora molto intenso, favorito dal protrarsi del clima estivo.

Nel capoluogo, poi, la festività di San Matteo ha incrementato la presenza di persone per strada anche nella prima parte della settimana: la cerimonia religiosa in Piazza della Libertà ha visto la partecipazione di migliaia di persone e le forze dell’ordine sono state presenti a garanzia del rispetto delle normative anti-Covid e a tutela della serenità di una giornata così tanto sentita dai cittadini di Salerno.

Dispositivi di protezione individuale, rispetto del distanziamento, divieto di assembramenti e possesso del green pass: sono stati questi l’oggetto principale dei controlli delle forze dell’ordine rivolti non solo ai cittadini ma anche agli esercizi pubblici.

Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, ove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell’Esercito Italiano, che attuano le direttive indicate nell’ordinanza disposta dal Questore a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno.

Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:

Nr. 7194 persone controllate;

nr. 3862 veicoli controllati;

nr. 743 esercizi pubblici controllati.

Sono state inoltre elevate 14 sanzioni per mancato rispetto delle normative predette e 3 esercizi commerciali in provincia sono stati multati per aver fatto entrare all’interno dei propri locali persone prive di green pass.

Delle 14 sanzioni, 4 sono state sollevate dalla Polizia ferroviaria di Salerno, chiamata ad intervenire in ausilio dei capitreno di 4 treni di lunga percorrenza, in quanto a bordo di quei mezzi erano state trovate persone che avevano acquistato i biglietti pur senza avere il green pass.

