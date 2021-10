(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Consumatori. Bonomo (Pd), commissione inchiesta importante strumento a loro tutela

Siamo molto soddisfatti del voto unanime dell’Aula che dà oggi il via alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Sarà uno strumento molto importante con lo scopo principale di acquisire dati e informazioni che possano costituire la base di futuri interventi legislativi o di indirizzo sul tema della tutela dei diritti dei consumatori, tematica ormai centrale in quanto parte integrante per la realizzazione di una cittadinanza attiva e perché comporta rilevanti conseguenze per la sicurezza e la salute della persona nel suo rapporto con il mercato. In particolare, la Commissione indagherà sulle forme principali e più ricorrenti di truffe, abusi e di comportamenti scorretti a danno dei consumatori e degli utenti più deboli, a tutela anche delle aziende che agiscono in maniera corretta e che vanno quindi riconosciute e premiate. Un altro obiettivo strategico sarà quello di permettere una più ampia diffusione della conoscenza tra i consumatori e gli utenti degli istituti e delle norme esistenti per la loro tutela, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per prevenire o per porre fine ad abusi ingiustificati.

Lo ha detto la deputata del Pd Francesca Bonomo, intervenendo in Aula come relatrice.

Roma, 13 ottobre 2021

🔊 Listen to this