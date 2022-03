(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 CONSUMATORI: BATTILOCCHIO (FI), TUTELA E’ QUESTIONE ASSOLUTAMENTE CENTRALE

“Tanto più dopo la crisi economica e sociale dovuta al Covid e in considerazione degli attuali aumenti del prezzo delle materie prime, dell’energia e del carburante dovuti all’aggravarsi della crisi ucraina, la tutela dei consumatori è diventata una questione assolutamente centrale che deve trovare la giusta attenzione sia da parte della politica che delle istituzioni. Ecco perché ho convintamente aderito alla proposta del collega Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, di istituire una giornata sui diritti dei consumatori. Ringrazio, quindi, il Presidente Paolo Barelli per il sostegno, suo e dell’intero gruppo di Forza Italia, a questa importante iniziativa nell’interesse di tutti gli italiani”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori.

