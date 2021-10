(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 CONSUMATORI, BALDELLI (FI): “GRAZIE PER SOSTEGNO A MIA PROPOSTA PER COMMISSIONE INCHIESTA”

“Ringrazio tutti i gruppi che hanno sottoscritto e votato all’unanimità la mia proposta di istituire una commissione di inchiesta per la tutela dei consumatori. Lavoriamo affinché questo nuovo strumento a disposizione del Parlamento si dimostri utile per i cittadini”.

Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

