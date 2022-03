(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 ISTITUITA LA CONSULTA REGIONALE DI SALUTE MENTALE

Di Caro (Percorsi): «Risultato eccellente, ora lavoriamo sul

campo con l’assessore Verì, i dirigenti e le associazioni»

La giunta abruzzese, con la delibera 108 del 28 febbraio scorso, ha istituito la Consulta

regionale di Salute mentale – CRSM – avente il compito di coadiuvare il Gruppo

tecnico.

Uno strumento già previsto dal piano sanitario regionale del 2008/2010 ma mai

attivato finora.

Sarà composta dai direttori del dipartimento Sanità; dell’Agenzia Sanitaria Regione

Abruzzo (ASR), dei Dipartimenti di Salute mentale delle ASL regionali, e, tra gli altri,

anche dai legali rappresentanti delle associazioni rappresentative dei bisogni di

utenti e familiari in ambito di salute mentale: 180 Amici dell’Aquila; Altri Orizzonti

Onlus, Cittadinanzattiva Abruzzo APS, Presidio Ospedaliero Ortona, Cosma,

Di.A.Psi Abruzzo, Percorsi.

«Esprimiamo la nostra soddisfazione», esordisce Eugenio Di Caro, presidente

dell’associazione Percorsi, «e ringraziamo l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì per

la creazione di questa consulta e per il lavoro svolto con noi in collaborazione con le

organizzazioni sindacali e con i dirigenti regionali. Abbiamo lottato per ottenere questo

risultato e siamo contenti. Ora attendiamo al più presto un incontro (sperando di

poterlo fare in presenza) nella sede dell’assessorato, in modo da focalizzare i temi più

importanti. Il nostro obiettivo», aggiunge Di Caro, «è mettere insieme i fondi del

sociale e della sanità. I problemi sono tanti, i fondi ci sono e a volte non vengono

impiegati con la massima efficienza. Il fulcro degli interventi deve essere quello di

mirare alla residenzialità e alla autonomia delle persone affette da disagi psichici e

sono convinto che tutti noi potremo fare un lavoro corretto, economicamente e

socialmente».

La riabilitazione di persone con disagio mentale passa attraverso due fondamentali

strumenti: la cura sanitaria medica e anche, e per certi versi soprattutto, la capacità di

reinserire questi soggetti in un tessuto sociale.

La sanità ha bisogno del sociale, e viceversa. Ma il reinserimento nella vita quotidiana

avviene, oggi, fondamentalmente con l’apporto della miriade di associazioni presenti

sul territorio a tutela di migliaia di cittadini.

«Il nostro obiettivo», conclude Di Caro, «è dare alle persone la massima capacità di

autonomia possibile il che vuol dire dar loro dignità. Ciò è possibile non solo con i

farmaci ma anche con il supporto umano, in modo da rendere il singolo paziente in

grado di relazionarsi con gli altri. Con la Consulta regionale di Salute mentale questo

risultato sarà sempre più raggiungibile».