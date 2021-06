(AGENPARL) – gio 10 giugno 2021 Celebrazioni Festa della Repubblica Italiana Ch

engdu

Si sono svolte il

2 giugno a Chengdu

presso la Galleria di Pianificazione del Distretto Italo

Cinese

r la Cultura e l

Innovazione de

lla Tianfu New Area, le celebrazioni della Festa della Repubblica

italiana.

e da protocollo, l

evento si è

aperto c

ascolto d

egli inni nazional

italiano

europeo e cinese

Agli inni sono seguiti il discorso del Console Generale Guido Bilancini, che ai numerosi partecipanti

ha ricordato

importanza del 2

giugno 1946, data in cui è

stata fondata la Repubblica It

aliana

, sia

le molteplici relazi

oni bilaterali tra l

Italia e la Provincia del

Sichuan. Da

parte del Governo

provinciale è

quindi intervenuto il Vice Presidente della Conferen

za Politica Consultiva, Sig. Lin

Shucheng,

il quale ha menzionato i cinquant

storia delle relazioni dip

lomatiche bilaterali e

proficui ed amichevoli scambi

culturali e commerciali

tra l

Italia e il Sichuan occorsi negli ultimi

anni.

Nel corso della serata, è stata inoltre inaugurata

una mostra fotografica dal titolo

Italia e Cina,

Geometrie e Colori sulla Via della Seta

, ad opera di due fotografi italiani

residenti in Cina, Fabio

Nodari e Francesco Tobia.

I bellissimi scatti

esposti nella meravigliosa cornice

della Galleria di

Pianificazione,

mostrano

ritratti, pa

esaggi, luoghi e geometrie che dialogano tra loro ripercorrendo

una lunga storia di

amicizia e di scambi culturali tra l

Italia e la Cina lungo la Via della Seta

”.

Le celebrazioni si sono

infine

concluse con un buf

fet di pietanze e vini italiani.

Oltre

al Vice Presidente Lin

Shucheng

, erano presenti

anche i rappresentanti del Governo di Chengdu,

del FAO del Sichuan, del FAO di Chengdu e del Comitato di Gest

ione della Tianfu New Area,

oltre

ai rappresentanti di 11 Consolati Generali.

Questo Consolato Generale desidera esprimere sentiti ringraziamenti a tutti gli sponsor che hanno

contribu

alla realizzazione dell

evento

Bolla,

Florentia Village, Giada, Saic Fiat Powertrain

Hongyan., Ltd., Tonino Lamborghini Center, Sinodrink, Vino di V

ito,Cantine Riunite, Memoro, Long

Vision

