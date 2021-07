(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Pubblicata la prima gara strategica per la cyber security della PA

L’iniziativa, prevista nel Piano Triennale dell’informatica della PA, mette a disposizione delle amministrazioni servizi per la gestione della sicurezza informatica e la protezione dei dati e consente loro di acquistare i prodotti/servizi di cybersecurity necessari per la realizzazione dei progetti PNRR

Roma, 6 luglio 2021

Consip ha bandito la gara strategica sulla cyber security – “Sicurezza On Premises – strumenti di gestione, protezione email, web e dati” – per la fornitura alle PA di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, e la protezione dei canali email, web e dati.

L’iniziativa – la prima delle tre previste da Consip in ambito sicurezza informatica – si colloca nel piano delle gare strategiche ICT che Consip realizza in attuazione del “Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022”, predisposto da Agid e Ministero per l’innovazione tecnologica e transizione digitale.

La gara – del valore complessivo di 135 milioni di euro – è finalizzata all’aggiudicazione di un Accordo Quadro con più operatori economici della durata di 24 mesi. Il successivo affidamento avverrà attraverso il rilancio del confronto competitivo fra i fornitori aggiudicatari, a seguito di appalto specifico. La durata dei contratti esecutivi stipulati dalle PA sarà di massimo 24 mesi.

L’Accordo quadro mette a disposizione:

🔊 Listen to this