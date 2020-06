CONSIP: DISPONIBILE LA NUOVA INIZIATIVA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO

(AGENPARL) – mer 17 giugno 2020 Consip: disponibile la nuova iniziativa per la fornitura dicarburante e gasolio da riscaldamento

263 milioni di litri di carburante per autotrazione extrarete e 209 milioni di litri di gasolio da riscaldamento, con un risparmio del 10% rispetto ai prezzi medi di acquisto delle PA

Roma, 17 giugno 2020

Consip ha aggiudicato l’undicesima edizione della gara per la fornitura alla PA di carburanti extrarete (con consegna a domicilio del cliente) e di gasolio da riscaldamento, per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro.

L’iniziativa – suddivisa in 18 lotti merceologici e territoriali, 9 dedicati ai carburanti e 9 al gasolio – prevede la fornitura di 263 milioni di litri di carburante per autotrazione e 209 milioni di litri di gasolio da riscaldamento, e avrà una durata di 24 mesi.

Risultati positivi sia per partecipazione degli operatori sia per prezzi ottenuti:

Hanno preso parte alla gara 10 concorrenti per un totale di 53 offerte, di cui 7 si sono aggiudicati almeno un lotto (in allegato la tabella riassuntiva degli aggiudicatari)

È stato ottenuto un risparmio medio rispetto ai prezzi praticati alle PA di circa il 10% (-11% per sui carburanti per autotrazione e -9% sul gasolio da riscaldamento).

Rispetto alle precedenti edizioni della gara è stata introdotta – per i lotti relativi ai carburanti per autotrazione – la possibilità di fare un unico ordine con consegne ripartite nell’arco di un massimo di 12 mesi. Questa misura intende facilitare l’utilizzo della convenzione da parte delle PA (ad es. società di trasporto pubblico), che effettuano grandi ordini – superiori ai 250mila litri – con consegne dilazionate nel tempo.

QUADRO RIASSUNTIVO AGGIUDICATARI E LOTTI

Lotto Oggetto Fornitore Valore di aggiudicazione Quantitativo

1 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria RTI costituendo EUROPAM S.P.A./ EREDI CAMPIDONICO SPA € 40.600.000 35 mln litri

2 Lombardia, Emilia Romagna ENI FUEL S.P.A. € 25.400.000 22 mln litri

3 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto Q8 QUASER S.R.L € 62.600.000 54 mln litri

4 Marche, Toscana, Umbria ENI FUEL S.P.A. € 23.100.000 20 mln litri

5 Lazio, Abruzzo ENI FUEL S.P.A. € 46.800.000 41 mln litri

6 Puglia, Molise Q8 QUASER S.R.L € 18.500.000 16 mln litri

7 Campania, Basilicata, Calabria ENI FUEL S.P.A. € 53.900.000 47 mln litri

8 Sicilia Q8 QUASER S.R.L € 22.100.000 19 mln litri

9 Sardegna ENI FUEL S.P.A. € 10.700.000 9 mln litri

10 GASOLIO DA RISCALDAMENTO Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria B.P.ENERGIA S.R.L. € 25.000.000 27 mln litri

11 Lombardia, Emilia Romagna ENI FUEL S.P.A. € 23.100.000 25 mln litri

12 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto RTI costituendo A.F. PETROLI S.P.A./ CRISTOFORETTI S.P.A./ CHIURLO S.r.l. € 41.200.000 44 mln litri

13 Marche, Toscana, Umbria BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. € 12.000.000 13 mln litri

14 Lazio, Abruzzo BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. € 15.500.000 17 mln litri

15 Puglia, Molise ENI FUEL S.P.A. € 21.700.000 24 mln litri

16 Campania, Basilicata, Calabria BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. € 21.100.000 23 mln litri

17 Sicilia Q8 QUASER S.R.L € 9.600.000 10 mln litri

18 Sardegna TESTONI S.R.L. € 25.100.000 26 mln litri

