CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA: COMMISSIONI, CAOS MAGGIORANZA

CATANZARO Si infiamma il centrodestra calabrese. Le tensioni finora mantenute sotto la superficie in queste ultime ore si stanno manifestando in tutta la loro pienezza. Le tante “partite” in gioco nel campo della maggiorana che governa alla Regione con la presidente Jole Santelli, a partire dalle Comunali e soprattutto dalle Comunali di Reggio Calabria, hanno ulteriormente ”strappato” un fronte dagli equilibri già molto fragili, non definiti nemmeno con l’”en plein” delle Commissioni del Consiglio regionale e adesso nuovamente sgranati. Invece di essere sanato, si sta ulteriormente ingigantendo il “peccato originale” che ha alterato i rapporti di forza tra i principali “azionisti” del successo della Santelli a gennaio, Forza Italia da una parte e Lega e Fratelli d’Italia dall’altra parte: rapporti alterati con le prime nomine in Giunta da parte della Santelli e mai ricomposti. E ad aggravare il quadro e appesantire il culmina nel centrodestra è l’ultima novità, il passaggio di Raffaele Sainato da Fratelli d’Italia, con cui era stato eletto consigliere regionale a gennaio, a Forza Italia: il regista dell’operazione è il parlamentare di Forza Italia e coordinatore provinciale azzurro di Reggio Calabria Franco Cannizzaro, che marca fortemente il territorio in riva allo Stretto acuendo le fibrillazioni legate alla candidatura a sindaco, che spetta alla Lega per accordi nazionali, cosa che non garba a Cannizzaro (e – si dice – anche a più di un salviniano reggino). Un’operazione, quella relativa all’adesione di Sainato a Forza Italia, che avrebbe parecchio indispettito i meloniani reggini (non manca chi critica apertamente le scelte fatte a suo tempo dall’ex coordinatore provinciale di FdI, Edmondo Cirielli), un’operazione che, inoltre, nel contesto complessivo del centrodestra avrebbe suscitato più di una perplessità, visto il continuo “ondeggiare” dello stesso Sainato, piuttosto disinvolto nel cambiare casa e bandiera nel giro di pochi mesi. Ma la vicenda Sainato ha chiaramente una valenza regionale, perché di fatto fa “saltare” completamento l’assetto della coalizione per quanto riguarda la distribuzione delle presidenze di Commissioni, adesso evidentemente sbilanciato in favore di Forza Italia, che ha cinque presidenze delle otto totali mentre la Lega ne ha due e Fratelli d’Italia ne ha una soltanto: e gli azzurri hanno anche le presidenze della Cittadella e di Palazzo Campanella. Forza Italia “bulimica” e sempre più “pigliatutto” e questo – rilevano fonti del centrodestra – nelle ultime ore sta ulteriormente innervosendo sia Fratelli d’Italia sia la Lega, che da alcune settimane hanno costituito un asse “di fatto” per cercare di scardinare il “monopolio” azzurro ispirato dalla leadership della governatrice Santelli. Lega e Fratelli d’Italia da tempo stanno sollevando un tavolo di confronto alla Santelli, perché sul tappeto ci sono tante questioni delicate, su cui la coalizione appare sostanzialmente “ferma”, e su invoca quantomeno una riflessione, per non dire una condivisione di metodo: dalla fase 2 dell’emergenza Coronavirus alle scelte negli enti strategici della Regione, per arrivare alle Comunali d’autunno, che sono un primo e serio tagliando di questi primi mesi di maggioranza regionale, sono parecchi i “nodi” da sbrogliare per il centrodestra . Ma dalla Santelli (e da Forza Italia) al momento non arrivano segnali di riscontro: in compenso, soprattutto dal decimo piano della Cittadella arrivano altri “blitz” all’insaputa degli alleati, sempre più irritati. Per questo Lega e Fratelli d’Italia si preparerebbero a recapitare un nuovo messaggio alla Santelli. Nelle ultime ore si sussurra di un possibile vertice di maggioranza da convocare “ad horas”, ma non c’è alcuna certezza, e ognuno intanto procede in ordine sparso: si vedrà. Ma le premesse per un “ring” più che per un vertice già ci sono tutte. (News&Com)

🔊 Listen to this