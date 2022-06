(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 28 giugno 2022

CONSIGLIO REGIONALE, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELLA VIGNAROLA BELLISSIMA NOTIZIA.

“L’approvazione da parte del Consiglio regionale, questa mattina, della legge a prima firma Daniele Ognibene, che include l’area della Vignarola di Anzio all’interno della Riserva naturale di Tor Caldara è una vittoria importante. È il punto di arrivo di una battaglia per il bene comune, partita da lontano, che in questi anni ha saputo coinvolgere cittadine e cittadini, associazioni e realtà sociali di Anzio e non solo, e che Daniele ha traghettato fino al voto odierno.

Con la legge approvata oggi tuteliamo un’area di circa 100 ettari, di enorme interesse naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico, sottraendola a qualsiasi ipotesi di speculazione. L’estensione della riserva di Tor Caldara viene più che raddoppiata, restituendo alle cittadine e ai cittadini di Anzio un patrimonio collettivo fondamentale.

Fondamentale in questa battaglia è stato il Comitato per la difesa della Vignarola, impegnato sin dal 2015 nel lungo percorso per il riconoscimento del valore di quest’area e tutte le associazioni e le realtà politiche e sociali della città che in questi anni non hanno fatto mancare il proprio contributo e la propria determinazione”.

Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, che ha sottoscritto la legge questa mattina in Consiglio.

