28 marzo 2022

CONSIGLIO REGIONALE, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): CON RIDUZIONE IRPEF APPROVATA MISURA RIDISTRIBUTIVA FONDAMENTALE A FAVORE DI REDDITI BASSI

“Con l’approvazione oggi in consiglio della legge per la riduzione della pressione fiscale, la Regione Lazio delinea una riforma dell’IRPEF in chiave ridistributiva e a favore dei redditi più bassi.

Portiamo così a compimento un intenso lavoro, arricchito anche dal confronto con le parti sociali. La misura interviene non solo sui redditi delle persone fisiche, ma anche sull’IRAP e – attraverso il bonus energia – punta a mitigare gli effetti degli aumenti del costo delle bollette che si sono registrati nelle ultime settimane.

Si tratta di un traguardo importante, che pone la Regione Lazio al fianco di chi ha più bisogno, esattamente come dovrebbero fare le istituzioni”

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.