(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Il presidente Andrea Marcon ha aperto l’ultimo Consiglio Federale 2021 con le congratulazioni al consigliere Alessandro Maestri per il libro “Mi chiamavano Maesutori” ed ha poi proseguito presentando alcuni numeri sui tesseramenti della stagione agonistica appena conclusa: 20432 tesserati con un aumentato del 13,3% rispetto al 2020, del 3,5% rispetto al 2019 e del 1,2% rispetto al 2018. “Il dato più bello è l’aumento del 11,3% degli atleti Under 18 con un +24,7% delle atlete femminili e un + 7,3% del maschile” ha commentato il massimo dirigente federale.

E’ quindi arrivato il momento dei campionati agonistici con la decisione sui ripescaggi. In serie B baseball, dove i posti disponibili erano quattro, sono stati ripescati Cupramontana, Junior Rimini, Yankees San Giovanni in Persiceto e Rams Viterbo, mentre in serie A2 softball per l’unico posto a disposizione la scelta è caduta sul New Bologna.

La decisione sui ripescaggi ha permesso al Consiglio Federale di approvare i giorni dei vari campionati (A e B baseball, A1 e A2 softball) e i relativi calendari elaborati dalla Commissione Organizzazione Gare (COG).

[L’ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/il-consiglio-federale-ha-approvato-gironi-e-calendari-dei-campionati-di-a-e-b-baseball-e-a1-e-a2-softball)

[Gironi e calendario serie A1 Softball 2022](https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/1cebb4b6-6a0b-6358-8124-c4cab06b2583.pdf)

[Gironi e calendario serie B Baseball 2022](https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/9e84b3df-dea0-0e0f-72ff-948b9c4c3926.pdf)

[Gironi e calendario serie A2 Softball 2022](https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/b1fed56f-f10f-bf12-c335-8a66ceffbf1a.pdf)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

PPlease consider the environment before printing

_________________________________________

🔊 Listen to this