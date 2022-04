(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 14 aprile 2022

Tre gli argomenti all’ordine del giorno dell’Aula di via Riva Villasanta 35

Consiglio della Municipalità di Pirri questo pomeriggio di giovedì 14 aprile

Incontro coi rappresentanti del Centro di Quartiere (via Talete), proposta di ordine del giorno presa d’atto Regolamento svolgimento in modalità telematica del Consiglio e comunicazioni della presidente Maria Laura Manca.

Questi i tre argomenti su cui verterà il Consiglio della Municipalità di Pirri di questo pomeriggio di giovedì 14 aprile 2022. Dalle 17 in prima convocazione e dalle 17,30 in seconda convocazione, nella sede di via Riva Villasanta 35.

