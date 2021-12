(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 01 dicembre 2021

Al centro della seduta il Piano di lottizzazione Ambu. Dalle 17,30 in videoconferenza.

Consiglio della Municipalità di Pirri convocato per il 2 dicembre

Convocato giovedì 2 dicembre 2021, il Consiglio della Municipalità di Pirri. Dalle ore 17,30, questi i punti all’ordine del giorno:

– incontro con l’assessore alla Pianificazione strategica, Sviluppo urbanistico e Verde pubblico, Giorgio Angius, ingegner Alessandro Demontis e famiglia Ambu per l’illustrazione del Piano di lottizzazione Ambu;

– comunicazioni della presidente Maria Laura Manca.

La seduta si svolgerà in videoconferenza.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this