Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato con 21 voti favorevoli e 12 voti contrari, la delibera di mandato al sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione del complesso polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento, denominato “Bosco dello sport” a Tessera, in variante agli strumenti urbanistici comunali.

Il provvedimento – si legge nella delibera – nasce con l’obiettivo, considerato strategico e prioritario, condiviso da Comune e Città Metropolitana di Venezia, di realizzare nell’ambito territoriale del “Quadrante di Tessera”, in prossimità di aeroporto, rete autostradale e rete ferroviaria, “un ampio compendio multifunzionale di livello metropolitano e di interesse anche internazionale, dedicato allo sport professionistico ed amatoriale, all’educazione, alla salute e all’intrattenimento socio-culturale”.

Il Bosco dello Sport prevederà la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational.

Dal Piano degli interventi – è stato illustrato – sono state eliminate le destinazioni d’uso commerciali, direzionali e turistico-ricettive (circa 600.000mc) mentre sono state incrementate le funzioni culturali, educative, mediche e formative. Particolare attenzione verrà riservata all’aspetto ambientale con una superficie verde e a bosco di circa 79 ettari.

Nello specifico il Progetto del “Bosco dello Sport” riguarderà:

• Bosco dello sport – Opere a Verde e di Paesaggio: si tratta della realizzazione di un’area boscata, elemento di connessione naturalistica e di valorizzazione della biodiversità, con funzione di corridoio ecologico primario;

• Arena: per gli sport al coperto e per gli spettacoli, che sarà in grado di ospitare fino a 10.000 persone sedute;

• Stadio: opera concepita principalmente per il gioco del calcio ma anche di altri sport, come il rugby, dimensionata per 16.000 spettatori seduti e al coperto;

• Area educational, sport e salute: ambito nel quale pubblico e privato potranno interagire nella realizzazione di strutture sportive di diverse dimensioni (ad esempio un impianto natatorio di livello olimpionico), di un’ area educational per cicli di studio di vari livelli e di un’area dedicata alla salute e alla medicina sportiva. Tale intervento, che potrà essere realizzato anche per successivi stralci, non è al momento finanziato, ma sarà oggetto di successivi accordi e finanziamenti.

In particolare, in termini tecnici, l’assemblea di Ca’ Farsetti ha deliberato di dare mandato al sindaco, o suo delegato, di esprimere la volontà dell’Ente in sede di Conferenza di Servizi e di sottoscrivere l’Accordo di Programma finalizzato all’approvazione della variante al PAT (Piano Assetto del Territorio) e al PI (Piano degli Interventi), ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del Comune di Venezia, ferma restando la ratifica dello stesso, da parte del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Venezia, 21 aprile 2022

