(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Consiglio comunale: via libera alla variazione sul Bilancio di previsione 2022 – 2024

Con 22 voti a favore e 12 contrari, il Consiglio comunale approva la variazione al Bilancio di previsione 2022 – 2024. La delibera costituisce anche l’aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) per lo stesso triennio, in particolare, specifica il testo, per quanto attiene ai contenuti del Programma triennale 2022-2024, l’Elenco annuale dei lavori 2022 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023.

Nella programmazione delle opere pubbliche, inoltre, viene inserita la realizzazione del complesso degli interventi relativi al “Bosco dello Sport”, per un importo di 283 milioni, finanziati per un terzo con contributi statali e per due terzi con fondi a carico dell’amministrazione.

La delibera, inoltre, alla luce della necessità di modificare il contributo di accesso in conseguenza delle variazioni normative intervenute, rinvia al 16 gennaio 2023 l’entrata in vigore del contributo di accesso.

Considerata, infine, l’emergenza in corso per il conflitto in Ucraina, con questa variazione viene prevista una specifica esenzione dall’imposta di soggiorno per le strutture ricettive che daranno ospitalità a profughi e rifugiati.

Venezia, 12 maggio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this