(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Buongiorno,

la prossima seduta del Consiglio comunale in adunanza straordinaria si terrà in prima convocazione lunedì 20 dicembre 2021 alle 21.00 (e, se necessario, in seconda convocazione martedì 21 dicembre 2021 alle 21.00) presso il Centro civico Agorà, via Monviso 7.

L’ordine del giorno è disponibile in allegato.

Ulteriori info su https://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-evidenza/13-28166%5EConsiglio-comunale.asp?ID_Macromenu=1&ID=28166

