CONSIGLIO COMUNALE 16.03.2021 ORE 18.00

(AGENPARL) – PRAROSTINO (TO), mer 10 marzo 2021

Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, per Martedì 16.03.2021 alle ore 18.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA SEDUTA TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Come disposto con Decreto sindacale n. 22 del 18.11.2020 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17.3.2020, al fine di contenere il più possibile la diffusione del Covid-19, il Consiglio comunale si svolgerà in modalità da remoto, attraverso videoconferenza che garantisca la pubblicità e la tracciabilità della seduta.



I cittadini potranno assistere alla seduta telematica, senza diritto di intervento, come per le sedute finora svolte in compresenza fisica nella sala consiliare del Comune, fatta salva la capacità massima ammissibile di collegamenti gestiti dal sistema di videoconferenza. Per poter assistere in diretta alla seduta consiliare online è necessario:

– utilizzare un personal computer ovvero uno smartphone dotato di videocamera e connesso a internet;

– disporre di una buona connessione sia in termini di banda che di velocità. A tal fine è consigliato l’utilizzo del browser Google Chrome. Per motivi organizzativi si invitano i cittadini interessati ad assistere alla seduta telematica in videoconferenza del Consiglio comunale ad inviare una e-mail entro le ore 17.00 del giorno di convocazione esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: esplicitando nell’oggetto della richiesta: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE”, alla quale farà seguito, tramite risposta alla medesima e-mail, la comunicazione di un link per la connessione alla piattaforma on line:

– una volta cliccato il link, si aprirà una pagina web dove sarà possibile scaricare l’applicazione e successivamente procedere a partecipare alla seduta a seguito dell’aver inserito il codice di accesso presente nella e-mail inviata dal Comune nello spazio accanto alla scritta “Partecipa”;

– successivamente seguire le indicazioni del programma premendo “consenti” ed immettere in ultimo il proprio nome e cognome identificativo;

– in seguito cliccare sull’icona cinepresa e consentire allo scatto di foto e registrazione video al fine di far visualizzare la propria persona all’interno della videoconferenza.



Solamente in caso di utilizzo di personal computer, in alternativa alla facoltà di cliccare il link presente all’interno della mail inviata dall’ente, sarà possibile altresì accedere alla riunione attraverso l’utilizzo del browser, visitando l’URL https://www.gotomeeting.com/it-it, cliccando sul comando “partecipa”, collocato in alto nella schermata, ed inserendo in seguito il codice di accesso alla riunione nella pagina successiva.

Eseguito l'accesso, si potrà assistere alla seduta telematica, come accadeva per quelle in compresenza fisica che si svolgevano in sala consiliare. E' possibile partecipare anche in corso di svolgimento e cioè a seduta già aperta. Il Presidente del Consiglio comunale, ossia il Sindaco, ai sensi del Regolamento vigente, come puó sempre prendere provvedimenti in caso di disordini durante la seduta fisica del Consiglio, così potrà disabilitare la connessione nel caso di utenti che dovessero arrecare disturbo compromettendo il regolare svolgimento della seduta.

Fonte/Source: https://www.comune.prarostino.to.it/it-it/avvisi/2021/consiglio-comunale-16-03-2021-ore-18-00-189323-1-c4a5836e1309907e331063ad8b0ee250