(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 CONNECTING EUROPE EXPRESS: AL BRENNERO L’ULTIMA TAPPA ITALIANA

Giovedì 9 settembre, alla Stazione del Brennero dalle ore 9, si terrà l’ultima tappa italiana del “Connecting Europe Express”, il progetto promosso dalla Commissione Europea per sostenere, nell’Anno Europeo delle Ferrovie, il treno come mezzo di trasporto innovativo, sostenibile e sicuro.

All’evento prenderanno parte le delegazioni italiane e austriache composte da Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale RFI, Teresa Bellanova, Vice Ministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Andreas Matthä, Chief Executive Officer ÖBB, Leonore Gewessler, Ministro federale della protezione del clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia e Barbara Thaler, Membro del Parlamento Europeo. A presentare i lavori sarà Pat Cox, Coordinatore europeo del corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

La tappa nella stazione più settentrionale d’Italia sarà l’occasione per fare il punto sul corridoio del Brennero, opera fondamentale per un’Europa sempre più coesa e connessa. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è impegnata nel potenziamento della linea Fortezza – Verona, porta di accesso alla Galleria di Base e opera prioritaria per il territorio e per l’Italia, per la quale è stata nominato il Commissario Governativo Paola Firmi. La nuova linea migliorerà la mobilità di persone e merci tra l’Italia e il resto d’Europa, potenziando l’asse Verona – Monaco all’interno del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo.

