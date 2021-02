(AGENPARL) – mer 24 febbraio 2021 CONGO: VALENTINI (FI), ATTANASIO E IACOBACCI SERVITORI DELLO STATO

“Essere Ambasciatore d’Italia, come Luca Attanasio, per un diplomatico significa voler racchiude le nostre aspirazioni, esprimere il nostro legittimo orgoglio di essere italiani, sentire i nostri timori e le nostre debolezze non come freno ma come stimolo per fare sempre meglio. Essere Ambasciatore significa rappresentare un pezzetto d’Italia in ogni angolo del mondo, dare sostanza alla nostra politica estera, dare un corpo e un volto ad astratti principi, dare anima, cuore e gambe agli ideali per i quali si intraprende una carriera cosi esigente”. Così il deputato di Forza Italia, Valentino Valentini, responsabile esteri del partito azzurro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel dibattito che ha seguito l’informativa urgente del Governo in merito ai tragici eventi accaduti in Congo il 22 febbraio 2021. “Essere Ambasciatore d’Italia – ha continuato – significa essere lì pronti, ovunque, a rappresentare il nostro Paese con fierezza e dignità. Non tirarsi mai indietro. Significa essere lì per i nostri connazionali, essere lì per le nostre aziende perché il nostro Paese possa continuare a correre in un mondo che va sempre più veloce. Significa essere servitori dello Stato in grado di rappresentarlo al meglio fuori dei suoi confini. Anche Vittorio Iacobacci era un servitore dello stato. Vittorio apparteneva all’arma dei carabinieri e con questo non devo spendere una parola di più”. “Quante volte – ha aggiunto Vantini – abbiamo incontrato suoi colleghi che tutelano le nostre sedi e difendono i nostri diplomatici con entusiasmo, dedizione e affetto, come se fossero membri della loro stessa famiglia, incuranti della loro incolumità. Ci stingiamo attorno a tutto il corpo diplomatico e all’arma dei carabinieri ai quali esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra profonda solidarietà. Ci stringiamo attorno alle famiglie di Luca Attanasio e Vittorio Iacobacci, anche se sappiamo che nulla potrà lenire un dolore cosi straziante”.

