(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Battaglia (Confsal UNSA) condanna violenze in Piazza del Popolo“Massima solidarietà a Polizia e CGIL. Sindacato vicino alla gente, quindi vulnerabile”

Le proteste di questa sera a Roma sono da condannare: l’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo che respingiamo fermamente. Episodi deprecabili come quello di oggi rimarranno una brutta pagina della storia del nostro Paese”.

Lo afferma il segretario di Confsal UNSA, Massimo Battaglia, in merito alle tensioni verificatesi in piazza del Popolo, al termine della manifestazione contro vaccini e Green Pass alla quale avrebbero partecipato circa 10 mila persone.

“Siamo di fronte ad un attacco diretto alla democrazia, ai valori e alle libertà di tutti. Quando si parla di diritti e di lavoro, il sindacato è senza dubbio una tra la realtà più vicine ai cittadini e, in quanto tale, una delle più vulnerabili. Le aggressioni alle forze dell’ordine e alla sede della CGIL sono atti gravissimi. A nome di Confsal UNSA, esprimo la massima solidarietà nei confronti delle forze di polizia e della CGIL e auspico che i responsabili vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia. Non possiamo più tollerare episodi di questo genere”, conclude Battaglia.

