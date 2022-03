(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 NOTA STAMPA

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA, GRUPPO SCE ROMA: “DOMANI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER INVOCARE LO STOP ALLE ARMI. DA ROMA ALLE ALTRE CAPITALI L’ONDA PACIFISTA NON SI FERMA”

Roma, 4 marzo 2022 – “Domani Sinistra Civica Ecologista sarà in piazza della Repubblica insieme alla Rete Italiana per la Pace e il Disarmo. Appuntamento alle ore 13.30 per manifestare contro l’orrore di una guerra che va fermata al più presto.

L’escalation militare in Ucraina da parte della Russia prosegue nonostante i tentativi di negoziato, portando devastazione e morte in tutta la nazione. Stanotte è stata attaccata una centrale nucleare e il cessate il fuoco sembra ancora lontano. Di fronte alla distruzione e alle parole insensate di Putin che non intende arretrare, la comunità internazionale deve continuare a invocare il dialogo affinché si ponga fine a questo massacro di civili e si gettino le basi per una soluzione condivisa.

L’Europa si prepara all’accoglienza di oltre un milione di persone, di cui 400mila bambini e bambine, scappate dal loro Paese per sfuggire alle bombe, ma la creazione di corridoi umanitari non sia la premessa di una ulteriore offensiva.

Non vogliamo che si ceda ancora allo strumento delle armi, l’Europa torni a essere comunità attiva per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Si impari dalla storia contro ogni fascismo.

Vogliamo che il popolo ucraino non si senta solo e che giunga il sostegno di una grande comunità che da Roma alle altre capitali del mondo sollevi un grido unanime contro questo conflitto criminale. L’onda pacifista non si ferma: domani in piazza faremo sentire le ragioni della democrazia”.

Così in una nota il Gruppo SCE Roma annunciando l’adesione alla manifestazione del 5 marzo in Piazza della Repubblica.