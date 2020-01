(AGENPARL) – Brasilia (Brasil), gio 16 gennaio 2020

Confira a programação da Rádio Justiça para esta sexta-feira (17)

Revista Justiça

Revista eletrônica diária que traz destaques dos tribunais superiores, entrevistas com juristas, dúvidas dos ouvintes sobre assuntos jurídicos e temas ligados à área do Direito. Entre os temas abordados nesta edição estão a retrospectiva das principais decisões do STF em 2019, as notícias internacionais mais importantes da semana, a retrospectiva do que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2019 e uma iniciativa voltada para a inclusão digital de idosos no Distrito Federal, além de dicas de filmes com assuntos jurídicos para o fim de semana. Sexta-feira, às 8h.

A Hora do Maestro

O maestro Cláudio Cohen faz um passeio pelas grandes obras musicais escritas em todos os tempos e traz o melhor da música clássica dos grandes compositores em interpretações especiais. No programa desta sexta-feira, obras de Anton Bruckner. Quinta-feira, às 13h e às 20h.

Justiça na Tarde

Debates sobre temas atuais de interesse da população ligados à Justiça e ao Direito, com a participação do ouvinte e entrevistas ao vivo com juristas, operadores do Direito e especialistas de diversas áreas. Esta edição, que será transmitida ao vivo da Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil, tratará da intolerância religiosa. Sexta-feira, às 15h.

Radionovela Justiça em Cena – “Um Furo na Censura”

Em 1988, depois de passar por um dos períodos mais sombrios de sua história, a ditadura militar, o Brasil tenta restabelecer a democracia com a Assembleia Constituinte. Nesse clima de esperança por ventos mais democráticos, vamos acompanhar a rotina de trabalho na redação do Correio Livre, um dos mais importantes jornais da cidade. Não há ainda computadores, mas o barulho das máquinas de escrever e a habitual correria dos repórteres em busca de um furo de reportagem.

Rádio Justiça

A Rádio Justiça é sintonizada em 104,7 FM no Distrito Federal e pode ser ouvida pelo site radiojustica.jus.br. Acompanhe a programação e siga a Rádio Justiça pelo Twitter no endereço twitter.com/radiojustica.

Fonte/Source: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=434874