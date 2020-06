CONFIRA A PROGRAMAçãO DA RáDIO JUSTIçA PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA (22)

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), dom 21 giugno 2020

Revista Justiça

Entre os temas tratados nesta edição estão a redução da taxa Selic para 2,25% ao ano pelo Banco Central, a guarda e a convivência com os filhos em tempos de pandemia e um resumo do que ocorreu no Congresso Nacional. No quadro “Por Dentro do STF”, o ministro Marco Aurélio Mello vai comentar a pauta de julgamentos desta semana na Suprema Corte e outros assuntos. O programa também esclarecerá as principais dúvidas do contribuinte no preenchimento do Imposto de Renda 2020 e explicará como as pessoas devem agir na prevenção da Covid-19 com a queda das temperaturas e a reabertura de shoppings centers e parques. Segunda-feira, às 8h.

A Hora do Maestro

O maestro Cláudio Cohen faz um passeio pelas grandes obras musicais escritas em todos os tempos e traz o melhor da música clássica dos grandes compositores em interpretações especiais. No programa desta segunda-feira, obras de Hans Pfitzner. Segunda-feira, às 13h e às 20h.

Justiça na Tarde

O programa discutirá temas como o atraso na entrega de imóvel e a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que condenou um servidor por improbidade administrativa pela disseminação de notícias falsas. Outro tópico em discussão são as implicações legais do chamado “overbooking”, que resulta no impedimento do embarque de passageiros, quando o voo está lotado, e as possíveis punições para pessoas que têm procuração de beneficiário do INSS e não comunicam o óbito do segurado. Segunda-feira, às 14h05.

Rádio Justiça

A Rádio Justiça é sintonizada em 104,7 FM no Distrito Federal e pode ser ouvida pelo site radiojustica.jus.br.

