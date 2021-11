(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 CONFINDUSTRIA: NEVI (FI), IN BOCCA AL LUPO A VINCENZO BRIZIARELLI

“Oggi ho partecipato con grande felicità alla prima assemblea di Confindustria Umbria dopo il Covid. Si è respirata aria di speranza e voglia di ripartenza. Voglia di guardare avanti e fare cose nuove, facendo tesoro anche degli errori fatti nel passato. In bocca al lupo di cuore e buon lavoro all’amico Vincenzo Briziarelli che, sono sicuro, è la persona giusta per questa delicata fase”. Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this