(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Confindustria: Mandelli (FI), ripartenza e riforme per rilanciare Italia

“Il centro studi Confindustria certifica ottime prospettive di ripartenza per l’economia italiana, in termini di Pil, consumi e industria. È la dimostrazione che le risposte fin qui fornite dal governo Draghi, non ultima il cambio di passo impresso alla campagna vaccinale anche grazie alle nostre proposte, stanno consentendo alla macchina Italia di rimettersi in moto”. Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli. “Ora avanti con la riforma fiscale per migliorare il rapporto tra Stato e contribuenti, e con tutti gli interventi necessari a modernizzare il nostro Paese”, conclude.

