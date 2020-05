(AGENPARL) – dom 31 maggio 2020 L’allarme dell’associazione di Via Pomeria sulla grave crisi causata dal Covid-19

Confesercenti Prato, tante telefonate di imprenditori in

ginocchio

Il Presidente Mauro Lassi: “Molti ci raccontano, che di fronte a questa sciagura

sanitaria ed economica, si aspettavamo più sostegno da chi ne ha facoltà, sono delusi e

arrabbiati”

In merito alle conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria il Presidente

di Confesercenti Prato, Mauro Lassi, dichiara quanto segue:

Siamo d’accordo con i grandi piani d’emergenza, sia a livello di Governo centrale che

regionale, ma allo stato attuale c’è una verità: che l’imprenditore sta combattendo

ancora con le sue disperazioni, Ci sono tante imprese anche piccole e piccolissime che

avrebbero bisogno di essere assistite in maniera diversa. Le imprese del territorio,

obbligate dal decreto legge a restare chiuse, hanno bisogno in questo momento di un

reale indennizzo e un reale sostegno da chi ne ha facoltà.

Fino a d oggi, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti, e oltretutto, zeppe di

burocrazia. Le difficoltà amministrative in cui sono incorsi i beneficiari delle stesse

sono state tali da averle di fatto rese scarsamente utilizzate.

Anche questo ultimo Decreto Rilancio si muove ancora nel solco dell’emergenza e della

burocrazia una montagna di pagine e complessivi 266 articoli e un trionfo di linguaggio

burocratico che rimanda ad altre norme e serviranno quasi 100 decreti attuativi per

darne dare piena attuazione.

Certamente, la manovra è importante: si parla di oltre 55 miliardi di euro messi a

disposizione e potrebbero, se ben utilizzati, dare un sostanzioso contributo alla

“ripartenza” non certamente al rilancio ma la prima cosa che emerge è la quantità degli

interventi, tanto numerosi da toccare tutti i possibili comparti e settori e quindi si

avverte subito il rischio che si intervenga con strumenti troppo frammentati per essere

davvero efficaci. Di queste risorse, quelle mobilitate a favore delle imprese di minori

dimensioni sono circa 12 miliardi di euro, ossia poco meno di un quarto del totale.

Estrapolando i dati ufficiali sulla platea di micro e piccole imprese direttamente indicate

come beneficiarie ci sono:

– Contributi a fondo perduto: andrà a 2,6 milioni di soggetti, in media il contributo

sarà di 2.400 euro;

– Credito di imposta per locazioni di immobili: il nuovo intervento previsto dal dl

34 andrebbe a 750mila soggetti. Il benefico medio sarebbe di 1.600 euro;

– Riduzione oneri bollette elettriche: sono 600 mln di euro che vanno a tutta la

platea di PMI quindi un’inezia per ogni azienda.

Valutiamo con favore anche l’introduzione delle discipline relative ai crediti d’imposta

e ci appare innovativa la possibilità di cessione a terzi dei crediti spettanti, bene anche il

credito d’imposta per le spese necessarie alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro

e l’abolizione completa delle “clausole di salvaguardia”, un macigno che ormai da circa

un decennio pesava sulle nostre manovre di bilancio.

Manca però ciò di cui il nostro Paese ha maggior bisogno: strategie di sviluppo,

investimenti e vere semplificazioni burocratiche. Se passano ere geologiche tra il dire e

il dare, si cacciano nei guai i destinatari dei provvedimenti come purtroppo sta

succedendo.

Da quando il DL Rilancio è stato annunciato ad ora che se ne discute in Parlamento,

sono passati numerosi giorni: il carattere dell’urgenza – tipico dello strumento

legislativo adottato dal Governo – è andato perso lungo la strada. Nel frattempo la

situazione è molto grave e la previsione della scomparsa di decine di migliaia di

aziende, purtroppo si fa sempre più reale. Il rischio di desertificazione delle attività

commerciali è innegabile e deve essere affrontato.

Per cui chiediamo al Governo sburocratizzazione e semplificazione delle procedure

amministrative, aumento dei contributi a fondo perduto prendendo a riferimento non

solo il mese di aprile ma tutto il periodo di chiusura forzata o di riduzione drastica del

volume d’affari per lavoratori autonomi e micro imprese per garantire la loro tenuta

oltre alla massima tempestività e semplicità per la loro concreta attuazione. Occorre

inoltre una sospensione delle imposte sui redditi per tutto il 2020.

Alla Regione Toscana chiediamo la concessione di contributi a fondo perduto che

consentano alle imprese che hanno ottenuto un prestito per esigenze di liquidità di far

fronte agli oneri connessi al credito. Chiediamo inoltre un bonus una tantum a fondo

perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi,

colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria

“COVID-19”. Occorre per altro l’istituzione di un fondo per contributi affitti per le

attività commerciali e artigianali.

Al Comune di Prato raccomandiamo la cancellazione e non la sospensione di imposte,

tasse e tributi (IMU, Tari, Cosap, ecc) per tutte le attività che hanno dovuto chiudere le

loro attività o che hanno avuto una forte contrazione degli incassi riferiti al periodo

interessato dall’emergenza. Di fondamentale importanza l’azzeramento del suolo

pubblico anche per il commercio ambulante e altre attività commerciali fino al

31/12/2020. Serve l’utilizzo di parte della tassa di soggiorno per sostenere le imprese.

Inoltre c’è la questione utenze da abbattere con i gestori utilities in particolare quelle a

partecipazione pubblica. Chiediamo l’istituzione di fondo per contributi affitti per le

attività commerciali e artigianali. Così come la riduzione IMU per gli immobili di

proprietà dell’attività commerciale, riduzione IMU per i proprietari che raggiungono un

accordo bonario per la diminuzione della locazione. Servono parcheggi a sosta gratuita

fino ad ottobre 2020 per incentivare gli acquisti.

Per le nostre imprese sono stati e saranno tempi durissimi. Solo il vaccino ucciderà il

virus. Nell’attesa abbiamo il dovere di riprendere a vivere con coraggio. Le nostre città

devono tornare a vivere. Entrare nei nostri negozi, nei nostri bar e ristoranti deve essere

una gioia e i nostri imprenditori sono stati bravissimi a rispettare norme nonostante le

mille ordinanze e prescrizioni e il non facile percorso ad ostacoli.

Occorre recuperare in più fretta possibile il vivere normale e ora che gli imprenditori

stanno facendo la loro parte, e che quasi tutte le imprese sono aperte o stanno tentando

di riaprire, non si pensi che ormai è fatta perché ora, più che mai, c’è bisogno di un reale

sostegno da chi ne ha facoltà. Spero infine che i miliardi di Euro che arriveranno

dall’Unione Europea servano effettivamente per rilanciare la piccola e media impresa.

