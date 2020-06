CONFESERCENTI PRATO: LA MOVIDA RESPONSABILE APRATO FUNZIONA, SERVONO PIù CONTROLLI DOPO LA CHIUSURA DEI LOCALI

(AGENPARL) – gio 04 giugno 2020 La movida responsabile a Prato funziona, servono più

controlli dopo la chiusura dei locali

L’ultimo fine settimana caratterizzato dal ponte del 2 giugno e dall’ordinanza del sindaco

Biffoni che vietava la vendita per asporto dopo le ore 23 è stato un fine settimana tranquillo

e positivo.

I locali hanno rispettato l’ordinanza e tutti gli altri obblighi sul distanziamento previsti dalle

misure anticovid19. Durante l’orario di apertura dei locali non si sono verificate particolari

situazioni problematiche che invece sono avvenute nella tarda notte a locali chiusi e a

movida spenta. Per i pubblici esercizi si è trattato di un ulteriore sacrificio, con notevoli

mancati incassi, che dopo quasi tre mesi di lockdown è ancor più dura da sopportare.

Ascanio Marradi, dirigente Confesercenti Prato sottolinea come “Il divieto dell’asporto

alle ore 23 ha determinato per tutti gli esercizi un danno commerciale ed economico

rilevante, considerato che molti esercizi iniziano la loro attività dalle ore 22 in poi. Si superi

in fretta questa situazione. E si ripristini i normali orari. È una richiesta che facciamo in

base alle numerosissime telefonate e mail provenienti dai nostri associati che svolgono la

loro attività nel centro storico della nostra città”.

“Confesercenti – spiega Marradi – sa benissimo che le norme individuate

intendono prevenire eventuali contagi per il comportamento irresponsabile di persone che

non attendono alle norme sanitarie indicate per la prevenzione del contagio da Covid-19,

tuttavia occorre ribadire la piena disponibilità dei nostri esercenti a far rispettare i protocolli

e le linee guida di prevenzione al virus. Chiediamo alla Prefettura, al Comuni, alle Forze

dell’Ordine e alla Polizia Municipale, che si controllino pedissequamente gli affollamenti e

i conseguenti comportamenti delle persone, evitando in tal modo comportamenti non

confacenti alle disposizioni nazionali e regionali sulla prevenzione sanitaria al Covid-19 che

nulla hanno a che vedere con l’attività dei nostri pubblici esercizi e sui quali occorre

intervenire in particolare dopo le 24. Il concetto per noi è semplice, se si crea

assembramento non è certo a causa di un bar aperto oltre le 23 ma dipende dalla gente.

L’affollamento viene fuori comunque, anche con i locali chiusi, se non c’è la volontà delle

persone di rispettare le regole, se non ci sono controlli e se non c’è attività di prevenzione ed

educazione culturale”.

Gli esercenti in definitiva vogliono lavorare, senza assembramenti, negli orari consoni. “Gli

episodi che sono avvenuti nella notte – conclude Marradi – nulla hanno a che fare con

l’attività dei pubblici esercizi. Ma sono deprecabili comuni episodi di vandalismo e su

questo occorre vigilare e individuare e colpire i responsabili”.

🔊 Listen to this