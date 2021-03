CONFESERCENTI CAMPANIA, LA PROTESTA DI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: «VOGLIAMO RIAPRIRE: PERDITE DI 20 MILIONI, 60MILA LAVORATORI A RISCHIO». INCONTRO IN PREFETTURA

(AGENPARL) – lun 22 marzo 2021 *Comunicato*

*CONFESERCENTI CAMPANIA, LA PROTESTA DI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI:

«CHIEDIAMO DI RIAPRIRE: PERDITE DI 20 MILIONI, 60MILA LAVORATORI A

RISCHIO». INCONTRO IN PREFETTURA Manifestazione in piazza, il presidente

Vincenzo Schiavo: «Settore in crisi, il Governo non dà ristori, 16mila

attività in difficoltà, non possono pagare fitti, tasse e utenze.

Un’ingiustizia tenerli chiusi quando garantiscono sicurezza». *

Si è tenuta questa mattina, dinanzi alla Prefettura di Napoli, la

manifestazione organizzata da* Confesercenti Campania* per tutelare il

settore “benessere e parrucchieri”, in gravissime difficoltà a causa

dell’anno di pandemia. Circa mille i manifestanti della categoria “Immagine

e Benessere” di Confesercenti, con la partecipazione dell’associazione

“Stamm Ca” e di altri rappresentanti delle partite Iva.

Tra i presenti c’erano *Vincenzo Schiavo* *(Presidente Confesercenti

Campania)*, *Nicola Diomaiuta *(*Presidente Regionale Immagine e Benessere* *di

Confesercenti*) e *Giuseppe Esposito* (*Coordinatore Provinciale Immagine e

Benessere e presidente dell’Associazione “Stamm cà”*), ricevuti in

Prefettura da Dario Annunziata, dirigente membro del Gabinetto del Prefetto

Marco Valentini.

*«Abbiamo chiesto – *spiega *Vincenzo Schiavo* -* di girare le nostre

istanze al Governo e al Ministero dell’Economia: imporre la chiusura a

queste attività è un’ingiustizia: garantiscono sicurezza per la salute dei

clienti, devono riaprire quanto prima, così si alimenta solo l’abusivismo.

Bisogna dare dignità e futuro ai nostri seri imprenditori, attendiamo anche

ristori concreti dal Governo»*.

Un incontro giunto al termine di una lunga manifestazione in piazza:

*Confesercenti

Campania – aggiunge **Vincenzo Schiavo** – è stata al fianco di categorie

vicine al tracollo dopo una chiusura che dura da quasi 10 mesi, visto che

l’apertura a singhiozzo non solo non ha ripianato le perdite ma ha illuso e

procurato più danni che benefici. Diamo voce a 16mila imprese in Campania,

7mila solo a Napoli e provincia, per il settore di parrucchieri/barbieri,

centri estetici, benessere e immagine. Si tratta di 35mila addetti diretti

e di oltre 20mila indiretti: quasi 60mila lavoratori in gravissime

difficoltà. In media le perdite di fatturato sono di oltre 20 milioni, del

40% rispetto al 2019, con punte di 70% e con molte attività che non

riescono a pagare i fitti, le utenze e la tasse. Chiediamo la riapertura

delle attività, la sospensione dei canoni e dei tributi, la risoluzione di

problemi atavici di scarsa tutela, quali l’abusivismo e l’assenza di

ammortizzatori sociali per dipendenti e donne in maternità. Da un lato per

loro non c’è futuro, dall’altro il governo non fornisce risposte e ristori

adeguati, visto che molti esercenti non hanno ricevuto neanche un euro. La

categoria lega indissolubilmente il proprio intero reddito al negozio,

senza questo introito non sopravvivono, e parliamo di 100mila euro di

fatturato annui per il 90% delle imprese. Fatturato che sale anche a

2000/250mila euro in media per i centri estetici/benessere che lavoravano

molto con alberghi, nelle terme e nei luoghi turistici, ovvero in settori

totalmente azzerati». *

Di rimando *Nicola Diomaiuta *(*Presidente Regionale Immagine e Benessere* *di

Confesercenti*), sottolinea: *«Chiediamo di riaprire: i mesi di chiusura

sono stati troppi, i sostegni sono ridicoli, quasi pari a zero, invochiamo

anche maggiori controlli pur di tornare a lavorare. Riapriamo in sicurezza,

ma riapriamo. Prima della chiusura abbiamo investito migliaia di euro in

dispositivi per sanificare e per adeguare le nostre attività alle norme

anti-Covid, ma non è servito a nulla. Molti di noi hanno subito il distacco

della corrente perché non riescono a pagare le utenze, alcuni non hanno mai

riaperto, altri non apriranno mai più. C’è poi il problema abusivismo, che

tocca numeri enormi e che realizza un paradosso: gli abusivi senza

controllo lavorano e sono pericolosi, per l’igiene e per la salute

collettiva. Noi che rispettiamo le regole, e garantiamo nei nostri negozi

l’assoluta sicurezza, invece siamo chiusi»*.

I tanti esercenti presenti hanno, simbolicamente, sistemato una poltrona da

coiffeur in piazza, calpestando a turno un registratore di cassa, segno

della loro impossibilità a far fronte alle spese. *«Siamo partite Iva* –

dice la signora Giulia, titolare di un centro estetico- *il che vuol dire

che non abbiamo sostegni e che continuiamo a versare le tasse anche da

fermi. Non ne possiamo più»*.* «Gli abusivi sono troppi ed esistono

barbieri di serie A e di serie B* – dice invece Antonio, barbiere –,*non

capisco come sia possibile, in tempi di chiusura, che politici e calciatori

abbiano le acconciature chiaramente sistemate nelle ultime ore, sono i

soliti privilegiati?»*.

