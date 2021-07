(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Piattaforma zoom Martedì 13 luglio alle ore 12,30.

TOKYO 2020 – NAZIONALI XCO E BMX

Conferenze stampa prima della partenza per il Giappone

Martedì 13 luglio, ore 12,30

La Federazione Ciclistica Italiana ha indetto la conferenza stampa, via ZOOM, delle Nazionali Olimpiche XCO e BMX per il giorno Martedì 13 luglio alle ore 12,30.

Alle conferenze saranno presenti gli atleti che gareggeranno in Giappone oltre ai tecnici Mirko Celestino e Tommaso Lupi.

Ricordiamo il programma completo delle conferenze stampa delle Nazionali Olimpiche:

Pista Uomini: Lunedì 12 luglio, ore 15,00

XCO e BMX: Martedì 13 luglio, ore 12,30

Pista Donne: Mercoledì 14 luglio, ore 12,00

Milano, 11 luglio 2021

Area Comunicazione FCI

