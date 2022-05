(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 MAGIONENEWS

INVITO STAMPA

Raccolta fondi per Lucia: cosa è stato fatto e cosa si dovrà fare

Conferenza pubblica di relazione dopo il primo ciclo di cure che la bambina affetta da

“acondroplasia” ha potuto fare grazie a quanto donato

MAGIONE 25 maggio 2022 – Venerdì 27 maggio, ore 18, nella Sala del Consiglio comunale

di Magione si terrà la conferenza in cui Misericordia, Amministrazione comunale e la

famiglia della piccola Lucia, per la quale è stata avviata una raccolta fondi per il sostegno

delle ingenti spese necessarie a curarla, relazioneranno su quanto raccolto e fatto fino ad

“Vogliamo che tutti coloro che hanno aiutato, e che continueranno a farlo, possano seguire

quello che si sta facendo per la piccola Lucia”. Con queste parole il presidente della

Misericordia di Magione, Fabrizio Alunni spiega le motivazioni che hanno spinto i promotori

della raccolta ad organizzare una conferenza pubblica. “Siamo riusciti ad arrivare ad un

primo importante traguardo, iniziare la cura. Ma la strada è ancora lunga.”

Lucia ha nove anni ed è affetta da una malattia rara “acondroplasia” una malattia genetica

rara che determina bassa statura, deformità ossee e altre complicanze a breve e lungo

termine. Dal 2021 è disponibile il primo farmaco indicato per questa patologia il Voxzogo

che consentirebbe alle ossa di riprendere la crescita normale. Pur essendo approvato

dall’EMA, agenzia che garantisce la valutazione scientifica, la supervisione e il controllo

della sicurezza dei medicinali per uso umano, il nostro sistema sanitario nazionale non si

fa carico del farmaco per cui le spese per la cura, circa 450mila euro, sono tutte a carico

della famiglia.

Da qui, l’appello dei genitori che ha fatto partire una catena di grande solidarietà che verrà

raccontata proprio in occasione dell’incontro di venerdì e le nuove azioni che potranno

consentire di proseguire.

