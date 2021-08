(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Conferenza stampa: un nuovo futuro per il calcio montemurlese

Si svolgerà domani mattina, giovedì 26 agosto, ore 11 – ufficio del sindaco in municipio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto della società calcistica montemurlese

Il sindaco Simone Calamai presenterà nel corso di una conferenza stampa, in programma domani mattina, giovedì 26 agosto, ore 11 nel suo ufficio in municipio ( via Montalese, 474- Montemurlo) la cordata imprenditoriale che punta a dare nuove prospettive al calcio montemurlese.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare

Fabiana Masi

