(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 CONTRATTI, LUNEDI’ 06/12 AL CNEL CONFERENZA STAMPA

TREU-TRIDICO-ORLANDO SU CODICE UNICO

Nel pomeriggio workshop con esperti e parti sociali

Lunedì prossimo 06 dicembre 2021 (ore 11) a Roma, al CNEL, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione del codice unico per i contratti collettivi nazionali di lavoro, istituito dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni (legge 120/20) che ne assegna l’attribuzione al CNEL, che gestisce e cura l’Archivio nazionale dei contratti di lavoro pubblici e privati.

La collaborazione inter-istituzionale CNEL-INPS consentirà di mettere a sistema le informazioni in possesso delle amministrazioni coinvolte per costituire il primo nucleo di un’anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in un’ottica di servizio pubblico e trasparenza sull’effettiva applicazione dei contratti.

Interverranno: il presidente CNEL Tiziano Treu, il presidente INPS Pasquale Tridico e il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Sullo stesso tema (ore 15), si svolgerà un workshop dal titolo “Codice unico della contrattazione collettiva nazionale. Ragioni, fini e metodo”, finalizzato a far conoscere i profili teorici e applicativi del codice. Saranno illustrate anche le nuove modalità di valorizzazione nel flusso Uniemens dell’elemento “Codice Contratto” di “Denuncia Individuale”, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato e alle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM.

Con il presidente Treu, interverranno i consiglieri esperti del CNEL, i rappresentanti di INPS, INL, ANAC e delle parti sociali rappresentate al CNEL.

Diretta streaming del workshop sul sito e sul canale Youtube del CNEL.

🔊 Listen to this